Евгений Миронов и Чулпан Хаматова репетируют «Горбачева» дистанционно

27 марта в международный день театра дал онлайн-премьеру «Сатирикон». Театр Константина Райкина выпустил спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» в постановке Владимира Жукова. Актеры играли в пустом зрительном зале, но спектакль посмотрели в прямом эфире 12 тысяч зрителей. Аншлаг.

Но этот случай – скорее исключение. В условиях карантина большинство московских театров перенесли свои премьеры.

31 марта в театре им.Моссовета сняли до лучших времен премьеру «Ричарда III» в постановке режиссера Нины Чусовой. В ролях - Александр Домогаров, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Сергей Виноградов, Юлия Хлынина… Репетиции остановлены с конца прошлой недели. Важно, чтобы к премьере (билеты пока продаются на 12 и 19 апреля) исполнитель заглавной роли - Домогаров - не растерял мобилизованность и форму.

В театре им.Пушкина 1 апреля должна была пройти премьера комедии французского драматурга Мариво «Ложные признания». В роли богатой вдовы Араминты - Виктория Исакова. Из звезд в спектакле Евгения Писарева заняты Вера Алентова, Андрей Заводюк. В театре все еще надеются, что карантин введен не на месяцы, а на пару недель. И продают билеты на этот спектакль на 18 и 19 апреля.

В театр им. Маяковского перенесли с апреля на 5 мая премьеру «Дикарки» в постановке режиссера Юрия Иоффе. Эта комедия написана Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым. В дворянскую усадьбу приезжает немолодой, импозантный помещик с единственным намерением – получить средства для беспечной жизни в Париже. Чтобы удержать мужа его смиренная супруга предпринимает значительные усилия, дабы ее благоверный влюбился в молодую красавицу соседку - «дикарку» Вареньку.

В конце весны надеется выпустить новый спектакль «Семейный альбом» худрук театра Миндаугас Карбаускис. Постановка по пьесе австрийского драматурга Томаса Бернхарда запланирована на 21 мая.

Кстати, с 27 марта и до конца карантина театр им.Маяковского проводит трансляции видеозаписей спектаклей бесплатно (!!!). Это важно, до этого приходилось за просмотры платить. Расписание - на сайте. Плюс Маяковка делится архивными записями легендарных постановок на своих страницах в соцсетях. И еще публикует шуточные видео, как артисты играют сцены из спектаклей в домашних условиях.

Пока не снимает с афиши премьеру «БУЛЬБА. ПИР» театр на Малой Бронной. Она запланирована на 15, 16 апреля на сцене «Дворца на Яузе». «Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви сына казачьего воеводы Андрия Бульбы и дочери европейского политика Хелены. Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых европейских свобод? Не обречена ли такая любовь на смерть?», - задается вопросом режиссер Александр Молочников. Кстати, его «БУЛЬБА. ПИР» имеет мало общего с повестью Гоголя. Это вольное сочинение на некоторые гоголевские темы.

Театр Наций перенес премьеру спектакля режиссера Евгения Марчелли «Страсти по Фоме» (по повести Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели») предварительно на 24 апреля. Главную роль Фомы Опискина исполнит Авангард Леонтьев. В спектакле заняты Ольга Волкова, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова, Юлия Хлынина и другие.

Репетиции спектакля - «Горбачев», который ставит режиссер Алвис Херманис, проходят удаленно. Через zoom. В видеоконференции, кроме Херманиса (он живет в Латвии), принимают участие артисты Евгений Миронов и Чулпан Хаманова (они играют Горбачева и Раису Максимовну). Они выходят на связь из Москвы. Но одно дело репетировать текст удалено, а другое - развести мизансцены. Дистанционно это не получится.

Запланированная на 4 мая премьера МХТ им.Чехова по повести Виктора Некрасова «В Окопах Сталинграда» пока что стоит в афише. Но из-за карантина репетиции отменены. Как в этом случае выпустить спектакль, в котором занята значительная часть труппы, к 75-летию Победы, - вопрос довольно нервный для режиссера Сергея Женовача.

Театр Олега Табакова обещал под занавес сезона показать зрителям новую постановку Владимира Машкова «И никого не стало». Это спектакль по пьесе Агаты Кристи. Сюжет напоминает интригу романа «Десять негритят». Но финал пьесы, которую легендарная английская детективщица написала специально для театра, и концовка романа совершенно разные. В спектакле заняты Анна Чиповская, Сергей Угрюмов, Борис Плотников, Виталий Егоров, Яна Сексте и другие актеры. Декорации готовит скульптор Александр Рукавишников (это его первая работа в театре). Насколько они будут монументальными, трудно сказать, но точно будут необычными. Художник по костюмам - Валентин Юдашкин. Очень хочется надеяться, что премьера состоится все-таки в этом сезоне.