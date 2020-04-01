«Ветераны нам рады, не потому что им так нужна гречка. Им важнее, что про них вспомнили»

«Борись и побеждай» - граффити с таким призывом отлично видно из окон больницы в Коммунарке. Его создали фанаты «Спартака» из объединения Supporters Group в поддержку врачам и зараженным коронавирусом. Но еще раньше они организовали помощь ветеранам клуба, и потом к ним присоединились бывшие и нынешние спартаковские игроки. Один из лидеров Supporters Group Валерий Бевз рассказал "КП", как фанатам пришла идея волонтерства.

- Мы начали еще в начале прошлой недели, когда в Москве еще не было карантина, но пожилых людей попросили самоизолироваться и не выходить из дома. И тогда мы подумали, сколько ветеранов у «Спартака», сколько вдов бывших игроков. И еще мы подумали про родителей тех болельщиков, кто погиб в 1982 году (во время матча «Спартак» - «Харлем» в давке в «Лужниках» погибло 66 человек, большая часть из которых – подростки, - прим ред.). Они пожилые люди, и многие одиноки - после смерти детей нет никого, кто о них бы позаботился. Все телефоны у нас были. И тогда мы начали обзвон с предложением помощи.

- Как они реагировали?

- Иногда звучало: «Сколько мы вам должны?» - «Все бесплатно». Мы закупали гречку, макароны, сладости… Все то, чтобы хватало на несколько первых дней. Причем попали как раз на то время, когда был ажиотаж в магазинах. Мы общаемся со вдовами Озерова, Маслаченко, дочерью Севидова, семьями Старостиных. Но ветераны и их семьи были рады нам, не потому что им так нужна гречка. Им важнее, что про них вспомнили. Например вдова Александра Прохорова – ей 80 лет, живет в центре Москвы, но получилось так, что мы единственные, кто ей позвонил в эти дни.

- У скольких ветеранов вы уже успели побывать?

- У нас сейчас порядка 150 подопечных. Но в какой-то момент все превратилось в нечто большее, чем помощь красно-белому братству. Мы стали помогать ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, семьям с инвалидами. Им же тоже это необходимо.

- Откуда у вас деньги? Вам действительно помогают футболисты «Спартака»?

- Сначала мы все покупали на свои. Потом в соцсетях опубликовали реквизиты, люди перечисляли кто сколько может, хотя сейчас многим непросто. Потом на нас вышли игроки. Первым был капитан «Спартака» Георгий Джикия. Потом Артем Ребров, Николай Рассказов… А затем на нас вышли бывшие игроки команды Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Они сейчас не играют за «Спартак», но у них есть телефоны лидеров фанатских движений. Они сами набрали: «Чем мы можем помочь?».

- Сейчас в Москве карантин. Как вы перемещаетесь по городу?

- Ну карантин пока не строгий. И там сказано, что в случае жесткой необходимости можно выходить из дома. А что еще «жесткая необходимость», как не помощь ветеранам?

Что еще делают футболисты и клубы

«Динамо» построило комнату отдыха для врачей Коммунарки

«ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» благодарит спортсменов, которые не остались в стороне и решили помочь, проявляя свою гражданскую позицию. Просим передать слова благодарности всем, кто принял участие», — такое письмо за подписью главврача больницы в Коммунарке Денис Проценко получило московское «Динамо».

Оказалось, что клуб и футболисты собрали деньги, чтобы оборудовать комнату отдыха для врачей. А заодно финансируют создание дополнительного шлюза между этажами. В «Динамо» пообещали продолжать: на очереди помощь знаменитому «Склифу».

«Зенит» оборудовал больницу в Санкт-Петербурге

Питерский «Зенит» тоже участвует в борьбе с эпидемией. В клубе собрали средства для для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Об этом рассказал благотворительный фонд «Не напрасно», с помощью которого и была организован сбор средств. «Игроки, тренерский штаб и руководство ФК «Зенит» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов», - рассказали в фонде. А питерская больница будет укомплектована мониторами, фильтрами, средствами индивидуальной защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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