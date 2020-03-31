2020-03-31T16:45:47+03:00
Коронавирус Covid-19

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус

В ближайшее время Оперативный штаб Москвы сделает заявление
Семен ЕЛЕНИН
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Главврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлавврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Коронавирус официально диагностирован у главного врача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Эту информацию «Комсомольской Правде» подтвердил источник в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. По словам нашего собеседника, в ближайшее время на этот счет будет сделано официальное заявление.

Напомним, больница в Коммунарке на текущий момент - главный форпост в лечении коронавируса. Именно здешние врачи принимали первых пациентов, сюда доставляют больных, у которых COVID-2019 протекает со сложностями, здесь лежат пацинты, которым требуются аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь, в частности, проходит лечение певец Лев Лещенко.

Сегодня утром Денис Проценко опубликовал у себя в соцсетях текущую статистику по больнице. Сейчас в Коммунарке лечатся 314 человек. Из них 59 с подтвержденным коронавирусом (в том числе 4 пациента на искусственной вентиляции легких) и 127 с подозрением.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки в Москве коронавирус выявили у 387 новых пациентов. Всего начиная с 4 марта на территории российской столицы диагноз COVID-2019 подтвердили у 1613 человек. 70 пациентов выписаны. По состоянию на 31 марта в Москве зафиксированы смерти 11 заболевших новым вирусом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо».

Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко официально подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Он сообщил об этом на своей странице в соцсетях. При этом Проценко отметил, что на больничный он не уходит, а продолжит работу - «на удаленке».

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - рассказал специалист. - Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

Очевидно, что меди заразился COVID-2019 от кого-то из своих пациентов. Несмотря на все меры предосторожности и спецзащиту.

Напомним, в Москве по состоянию на 31 марта коронавирус был выявлен у 1613 пациентов. В том числе у 387 человек - за последние сутки.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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