Опыт Европы применят в Москве: за нарушение режима самоизоляции вводятся штрафы

Итак, вслед за властями многих крупных европейских городов, депутаты Мосгордумы утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Теперь, кажется, почти уже не осталось тех, кто действительно не понимает, зачем это делается и для чего. Москва подходит к пику заболеваемости коронавирусом. Все контакты между людьми нужно свести к минимуму. Идеально, если человек, семья, может на несколько дней вообще не покидать своего дома. В конце концов главная цель всей этой работы, ограничений, мер - оградить от эпидемии как можно больше людей.

Коротко напомним хронику последних событий. 25 марта Президент Владимир Путин во время своего телеобращения объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) - с 30 марта по 5 апреля. Отменены все 29 марта мэр Москвы подписал указ о дополнительных мерах предотвращение распространения коронавируса: с 30 марта все горожане должны соблюдать домашний режим самоизоляции. (См. «Конкретно»). Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи и кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, парки. Также было объявлено, что будет введена система специальных пропусков, которая должна заработать в столице до 5 апреля.

31 марта Госдума приняла законы об уголовной и административной ответственности за несоблюдение карантина - со штрафами до 2 млн рублей и лишением свободы на срок до семи лет.

«ВЕЛИКАЯ» ШАШЛЫЧНАЯ СУББОТА

Что происходит, когда наш человек не вполне понимает, чем рискует, многие прекрасно показали в минувшую субботу. В первый день «длинных выходных», когда горожан попросили перейти на режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение вируса, люди радостно отправились в ближайшие природные зоны жарить шашлыки, гулять с детьми по паркам. А на тот момент уже каждые несколько часов падали сообщения об очередном умершем от коронавируса или людях с пневмонией в тяжелом состоянии… «Пир во время чумы» - фраза избитая, но подходит здесь как нельзя лучше.

- Некоторое граждане восприняли ограничения как некие каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании. Тем самым увеличивая риск заражения коронавирусом, - рассказал журналистам инициатор закона о штрафах для нарушителей режима самоизоляции депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. - Такое поведение сводит на нет добросовестное соблюдение режима самоизоляции большинством жителей Москвы. Такое поведение сводит на нет все усилия наших врачей и медперсонала. Мы обязаны законодательно установить административные санкции в отношении тех, кто цинично нарушает режим самоизоляции, подвергает риску жизнь и здоровье окружающих.

И вот закон принят. После того, как его подпишет мэр Москвы и после публикации закон вступит в силу, нарушителей режима самоизоляции в Москве будут штрафовать на 4 тысяч рублей при первом нарушении, на 5 тысяч - при повторном. Если человек нарушил режим, выехав без веской причины на автомобиле, он также должен будет заплатить штраф в 5 тысяч рублей.

В первый день «длинных выходных», когда горожан попросили перейти на режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение вируса, люди радостно отправились в паркиФото: Елена ПОПОВА

Административное наказание предусмотрено также для должностных и юридических лиц, которые нарушают ограничения по работе непродуктовых магазинов, ресторанов, кафе, баров, спортивных комплексов, ночных клубов (и прочих-прочих заведениях). Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей (до 50 тысяч при повторном нарушении), юридические - на 200-300 тысяч рублей (а при рецидиве - и до 500 тысяч).

Суммы, конечно, приличные, немаленькие. Но если бы речь шла о 500 рублях, кого бы такие штрафы остановили, верно же? При маленьких штрафах те, кому наплевать на безопасность своих близких и общества, продолжали бы гулять и разносить инфекцию.

А КАК У НИХ?

Стоит отметить, что московские штрафы на порядок - на несколько порядков даже - ниже штрафов, которые во многих европейских странах.

Так, например, в Италии те, кто получил предписание не выходить без разрешения на улицу, за нарушение карантина могут быть оштрафованы на 206 евро либо отправиться на 3 месяца под арест.

В США штрафы ввели штаты, где складывается самая сложная ситуация. В Висконсине сбежавший из-под карантина зараженный коронавирусом получит штраф в 500 долларов. В Вайоминге - $10 тысяч и год тюрьмы, в Техасе - $2 тысяч и на полгода в камеру. При этом по федеральным законам за нарушение карантина светит не только реальный срок, но и штрафы $100 тысяч для физических лиц и до $500 тыс. для юридических.

В Великобритании штраф за первое нарушение режима самоизоляции - 60 фунтов (около 6 тысяч рублей), а за повторное - 960 фунтов (93 тысячи). И отдельный бонус для пранкеров: за имитацию кашля в общественных местах могут влепить два года тюрьмы.

В Израиле еще жестче - до 3 лет лишения свободы за нарушение карантина по неосторожности, и до 7 - если это было сделано сознательно.

В Польше штраф в 1,2 тысячу евро выпишут даже за то, что зараженный коронавирусом человек скрывает от окружающих свой диагноз.

В Южной Корее за бегство из-под карантина предусмотрен штраф в $8,2 тыс., в Австралии - до $50 тыс., в Испании - от €1,5 тыс. до €600 тыс.

Аналогичные меры действуют в десятках-десятках других стран мира.

B Италии те, кто получил предписание не выходить без разрешения на улицу, за нарушение карантина могут отправиться под арестФото: REUTERS

КОНКРЕТНО

В каких случаях можно выходить из дома во время карантина:

1. При обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью. Например, для похода или поездки в больницу.

2. Для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить.

3. Для покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке.

4. Для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

5. Чтобы вынести мусор.