Богомолов пожаловался, что Собчак игнорирует его в постели

Говорят, после завершения карантина нас ждет вовсе не всплеск рождаемости, как предрекали некоторые эксперты по семейным отношениям, а бум разводов. Мол, многие семейные лодки не выдержат проверку режимом самоизоляции и пойдут ко дну. Вот и Ксения Собчак с Константином Богомоловым, поженившиеся всего полгода назад, начали испытывать первые трудности в отношениях. Похоже, супруги начинают терять интерес друг к другу, и страсть в их браке угасает.

Собчак и Богомолов сейчас, как и все москвичи, соблюдают режим самоизоляции. Супруги заперты в огромном особняке на Рублевке и проводят вместе дни и ночи. Правда, события в супружеской спальне развиваются совсем не так, как хотелось бы Константину. В Инстаграме он пожаловался, что Ксения совершенно игнорирует его в постели. Режиссер поделился снимком, демонстрирующим, как супруги проводят вместе вечер. На фото Собчак сидит в кровати и увлеченно просматривает сообщения на мобильном телефоне. Похоже, соцсети и новостные сайты интересуют ее гораздо больше мужа.

- Такой вот романтический вечер, - подписал снимок Богомолов.

Богомолов пожаловался на то , что Ксения совершенно не обращает на него внимания. Фото: Инстаграм.

Правда, ироничный пост Константин сделал не просто так, а в отместку жене. Несколькими часами раньше Ксения тоже пожаловалась поклонникам, что ее семейные вечера в режиме самоизоляции проходят не очень романтично. Телеведущая опубликовала видеоролик, запечатлев заснувшего на диване мужа. Сама Ксения в этот момент была при полном параде – с укладкой и макияжем. Видимо, Собчак действительно строила на вечер романтические планы, но уснувший Богомолов подвел ее.

А Ксения продемонстрировала видео уснувшего мужа. Фото: Инстаграм.

Карантин пары уже стал поводом для многочисленных шуток в Интенете. А все благодаря теще Богомолова Людмиле Нарусовой. Накануне Собчак и Богомолов решили провести для поклонников прямой эфир в Инстаграме и рассказать о том, как они коротают время на карантине. И тут в их информационное пространство вихрем ворвалась Нарусова. Мама телеведущей сначала отчитала супругов за то, что они долго не могли вывести ее в эфир. А затем заметила у них на столе бутылку с крепким алкоголем и отругала за пьянство в режиме самоизоляции.

- Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы - пьяные! - подытожила Нарусова. - Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!

Мама Ксении рассказала, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным – врачи нашли у нее только пневмонию. В своем простудном заболевании Нарусова также обвинила дочь, заметив, что та вечно гоняла ее в холодный бассейн.

Напомним, на минувшей неделе Людмилу Нарусову госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. «Вчера поднялась температура. Пока диагноз "вирусная пневмония"», - рассказала Собчак 26 марта в соцсетях. Чуть позже она сообщила, что результат анализа Нарусовой на коронавирус оказался отрицательным. По словам Ксении, она не виделась с матерью две недели. Людмила Нарусова находилась в подмосковном санатории, откуда она позвонила дочери с просьбой вызвать скорую помощь.