Почта России доставит пенсию и примет квартплату на дому

В апреле 2020 года из-за эпидемиологической обстановки Почта России в установленный день выплаты доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее приходили за ними в отделение почтовой связи. Национальный почтовый оператор – единственная организация в стране, сотрудники которой доставляют на дом пенсии и принимают у населения платежи, такие, как оплата услуг ЖКХ, телефона и электроэнергии. Для этого почтальоны используют мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). Введенный в ряде регионов России режим самоизоляции привел к расширению списка услуг, которые почтальоны оказывают на дому.

Почта России делает все возможное, чтобы максимальное количество людей остались здоровыми в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Чем больше людей, особенно пожилых, не будут выходить из дома, тем меньше будет угроза их здоровью. Для реализации этих задач Почта России разнообразные технические решения, в том числе и мобильные почтово-кассовые терминалы, которые используются почтальонами. В 2019 году благодаря увеличению количества МПКТ, объем принимаемых с их помощью платежей увеличился более чем вдвое. Развитие современных сервисов для клиентов — это часть комплексной программы Почты России по повышению качества обслуживания.

МПКТ представляют собой смартфоны с предустановленными приложениями, с помощью которых почтальоны могут на дому принимать у граждан платежи за услуги ЖКХ и связи, штрафы ГИБДД, оформлять страховку, платежи по кредитам и другие услуги. В прошлом году Почта России запустила три новых сервиса, которыми, не выходя из дома уже воспользовались более 10 млн россиян – покупка товаров народного потребления, оформление подписки на периодические издания и получение посылок (мелких пакетов).

Одно из преимуществ Почты России – способность быстро адаптироваться к вызовам и форс-мажорным ситуациям. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Оплата платежей через МПКТ наиболее удобна для пенсионеров, инвалидов, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Услуги доставки пенсии и приема платежей особенно востребованы в сельской местности, где почтальон, как правило, является проводником всех основных социальных функций.

По телефону контактного центра Почты России 8-800-1-000-000 можно оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и на оплату коммунальных услуг с помощью МПКТ. Сервис не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Почта России – национальный почтовый и логистический оператор, располагающий 42 тыс. отделений по всей стране. В России нет другой компании с такой разветвленной филиальной сетью. Одно из преимуществ Почты России – способность быстро адаптироваться к вызовам и форс-мажорным ситуациям. Компания применяет передовые цифровые технологии, чтобы своевременно оказывать поддержку гражданам страны. Ведь сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, они как никогда нуждаются в своевременной доставке пенсий, пособий, посылок и товаров первой необходимости.