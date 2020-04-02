2020-04-02T09:15:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 2 апреля 2020: заболевших уже больше 200 тысяч

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 2 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 2 апреля 2020: от инфекции скончались более 5 тысяч человекКоронавирус в США, последние новости на 2 апреля 2020: от инфекции скончались более 5 тысяч человекФото: REUTERS
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В США, к сожалению, продолжается рост числа заболевших коронавирусом. По последним новостям на 2 апреля 2020 года, в США количество случаев заболевания коронавирусом достигло уже 216 721. Скончались 5 138 человек, из них больше 1300 - в Нью-Йорке. А вылечились от опасной инфекции за все время более 8 тысяч человек.

Ситуация в США очень напряженная, несмотря на полное закрытие всех заведений общепита, образовательных учреждений, театров и других мест, где могут собираться десятки человек. Кроме того, в штатах введен временный запрет на въезд иностранцев. Ограничительные меры продлятся минимум до конца апреля.

Прогнозы неутешительные - в Белом доме считают, что смертность от коронавируса может достигнуть 100-200 тысяч. Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 2 апреля 2020 года таковы: в стране на фонде эпидемии заканчивается запас масок, респираторов, медицинских халатов и перчаток их Национального стратегического резерва.

Штатам по мере возможностей оказывают помощь представители других стран. Россия, к примеру, послала в США самолет с гуманитарной помощью на борту. Кроме того, в стране ежедневно тестируют на коронавирус более 100 тысяч человек и рассматривают возможность строительства новых плавучих госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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