«Корона»: первый фильм про COVID-19 сняли в Канаде за месяц

Пандемии коронавируса будет посвящено еще много проектов — и сериалов, и полнометражных фильмов, и книг, и исследований, и картин. Но пока весь мир сосредоточен на том, чтобы максимально изолироваться и не допустить распространения угрозы. Однако особо чуткие художники сидеть без дела в такой важный для эпохи момент не могут.

Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял первый художественный фильм, посвященный коронавирусу. Назвал просто — Corona («Корона» - сленговое обозначение нового вируса). Происходящее вокруг так впечатлило Кешвари, что он сам и сценарий написал, и снял, и смонтировал, и спродюсировал работу.

«Корона» — психологический триллер, судя по трейлеру, весьма ходульно разбирающий панику и процессы в обществе, вызванные эпидемией. В лифте застревают шестеро соседей и одна незнакомка: белая семейная пара, крупный афроамериканец-мусульманин, байкер-нацист с татуировкой свастики на лбу (это точно не комедия?), девушка, вероятно, индийских кровей, похожий на еврея парень и китаянка. Словом, все, кого только можно было собрать! Действие происходит в наши дни, когда в мире бушует COVID-19, поэтому когда азиатка начинает кашлять, в замкнутом пространстве начинается хаос и разборки, почти как в фильме «Пила».

- Идея картины пришла ко мне, когда я читал в лифте новости про китайских туристов, подвергающихся нападкам местных жителей, – объяснил Кешвари. - Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой?

Corona Movie (2020) - трейлер.

На момент начала съемок о глобальной эпидемии речи еще не шло, так что Мостафа, можно сказать, опередил время и выпускает картину тогда, когда проблема стоит особо остро. Правда, для Китая эта угроза уже не так критична, как для остального мира. Проблемы социал-дарвинизма, особо ярко проявившиеся в условиях эпидемии, режиссер выставляет на первый план в основном за счет диалогов в герметичном пространстве — что как бы намекает.

- Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой? - риторически вопрошает Кешвари. - Картина посвящена страху и выбору морали. Сегодня мы все застряли в этом лифте.

Снимал Мостафа на ручную камеру, что давало эффект гиперреалистичности происходящего и этюдным методом, почти как Валерия Гай Германика: он помещал актеров в обстоятельства и разрешал им импровизировать на заданную тему.

Картина полностью готова к выпуску, Кешвари предлагает ее онлайн-кинотеатрам. Продолжительность фильма – один час и три минуты.