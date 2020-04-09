2020-04-09T09:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 9 апреля 2020: поставлен новый антирекорд по количеству смертей за сутки

Мы представляем последние новости о коронавирусе в США на 9 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 9 апреля 2020: зараженных уже 432 тысячиКоронавирус в США, последние новости на 9 апреля 2020: зараженных уже 432 тысячиФото: REUTERS
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В США число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. По последним новостям о ситуации с коронавирусом на 9 апреля 2020 года, зараженных уже 432 132, скончались - 14 817 человек, а выздоровели - 23 906 человек.

В разных штатах приняты разные меры по борьбе с коронавирусом. Так, в Чикаго запретили продажу алкоголя после 21.00. А в Нью-Йорке повысили штраф за нарушение социальной дистанции - с 500 до 1000 долларов.

Отметим, что именно в Нью-Йорке самая тяжелая ситуация с коронавирусом. На текущий день от него скончались уже 4 571 человек. Все больницы в городе переполнены, рядом стоят мобильные морги. Пациентов приходится размещать даже в кафедральном соборе.

Конгресс-центр Нью-Джерси превращается в полевой госпиталь на фоне пандемии коронавируса.

В помощь Нью-Йорку отправили армейских медиков, чтобы те помогали врачам.

В июне в США должны произвести более ста тысяч аппаратов ИВЛ. Но до июня еще далеко, а весь запас защитных средств из Национального стратегического резерва почти закончился. На выручку штатам пришли некоторые страны, которые посылают в помощь средства защиты от вируса и медоборудование. Знаменитости жертвуют огромные суммы на борьбу с коронавирусом. Основатель Twitter, к примеру, перечислил миллиард долларов.

Последние ситуации о коронавирусе в США на 9 апреля 2020 года таковы: за сутки в стране скончались 1965 человек - это новый антирекорд страны по количеству летальных исходов от инфекции. Штаты вышли на второе место в мире по числу смертей от инфекции. Ранее Белый дом сообщал, что в апреле число жертв вируса может достигнуть 100-200 тысяч.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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