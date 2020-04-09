2020-04-09T17:30:50+03:00
Общество

Экологи нашли связь между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха

Плохая экология способствует развитию тяжелых последствий для заразившихся COVID-19
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Загрязнение окружающей среды может является одной из причин тяжелых последствий от коронавируса. Фото: shutterstock.comЗагрязнение окружающей среды может является одной из причин тяжелых последствий от коронавируса. Фото: shutterstock.com
Изменить размер текста:

Ученые-экологи решили выяснить, почему уровни смертности от COVID-19 в различных регионах имеют существенные различия.

В качестве основы для исследования Дарио Каро из Департамента экологических наук и исследователи в области здравоохранения профессор Бруно Фредиани и доктор Эдоардо Контичини из Сиенского университета в Италии взяли данные северных районов страны с 12-процентным неутешительным показателем и остальную часть Италии, где он достигает только 4,5%.

— В разных странах мы наблюдаем различные подходы в объяснении развития эпидемии. Но это не объясняет распространенность и уровень смертности, которые мы наблюдаем в северной Италии. Наши результаты дают надежду на то, что мы, возможно, нашли еще один фактор для понимания высокого уровня смертности от этой болезни, — подчеркивает Дарио Каро.

В ходе исследования экологи проверили связь между уровнем загрязнения воздуха и уровнем смертности заразившихся коронавирусом и выдвинули версию, что загрязнение окружающей среды может является одной из причин тяжелых последствий от коронавируса, сообщает ScienceDaily.

Так, население северных районов Апеннинского полуострова подвержено более высокому уровню загрязнения воздуха, а значит влиянию на дыхательные пути человека, что может приводить к ряду осложнений для пациентов с COVID-19, представляющей острую респираторную инфекцию. То есть к моменту заражения его дыхательные пути и организм в целом уже ослаблены из-за плохой экологии.

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Цена нефти Brent превысила 36 долларов за баррель
Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков
Стартовала видеоконференция ОПЕК+
Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции
Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки
Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены
Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции
В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения
Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки
В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом
Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи
В России запустили ресурс "Моя школа онлайн"
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Глушко рассказал "КП" в "TikTok", что стало главной проблемой при переходе на дистанционное обучение
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек