Экологи нашли связь между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха

Ученые-экологи решили выяснить, почему уровни смертности от COVID-19 в различных регионах имеют существенные различия.

В качестве основы для исследования Дарио Каро из Департамента экологических наук и исследователи в области здравоохранения профессор Бруно Фредиани и доктор Эдоардо Контичини из Сиенского университета в Италии взяли данные северных районов страны с 12-процентным неутешительным показателем и остальную часть Италии, где он достигает только 4,5%.

— В разных странах мы наблюдаем различные подходы в объяснении развития эпидемии. Но это не объясняет распространенность и уровень смертности, которые мы наблюдаем в северной Италии. Наши результаты дают надежду на то, что мы, возможно, нашли еще один фактор для понимания высокого уровня смертности от этой болезни, — подчеркивает Дарио Каро.

В ходе исследования экологи проверили связь между уровнем загрязнения воздуха и уровнем смертности заразившихся коронавирусом и выдвинули версию, что загрязнение окружающей среды может является одной из причин тяжелых последствий от коронавируса, сообщает ScienceDaily.

Так, население северных районов Апеннинского полуострова подвержено более высокому уровню загрязнения воздуха, а значит влиянию на дыхательные пути человека, что может приводить к ряду осложнений для пациентов с COVID-19, представляющей острую респираторную инфекцию. То есть к моменту заражения его дыхательные пути и организм в целом уже ослаблены из-за плохой экологии.