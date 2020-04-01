У грузчика в московском супермаркете подтвердился коронавирус

В московском спальном районе на Северо-западе столицы у грузчика в супермаркете подтвердился анализ на коронавирус. Его госпитализировали накануне в городскую больницу. Во вторник вечером этот магазин закрыли на всю ночь для обработки, а уже утром открыли для покупателей.

В сети уже появилось видео, которое распространяют трудовые мигранты, оставшиеся без работы. На кадрах управляющий дает им инструкцию на ближайшие две недели.

Вот с какой речью работодатель обратился к тем, кто контактировал на работе с зараженным коронавирусом сотрудником:

"С 21.00 наш магазин закрыт на сегодняшнюю ночь. У одного нашего сотрудника подтвердился диагноз - коронавирус. Наши дальнейшие действия: на ближайшие две недели мы закрываемся дома на карантин. Это что значит: сразу после собрания, мы едем домой. Из дома вызываем скорую. Приезжает скорая, и вы говорите: у меня был контакт с сотрудником, у которого подтвердился диагноз коронавирус. Я хочу сдать данный анализ. У вас дома, никуда выходить не нужно, врачи примут все анализы. Не только у вас, но и у ваших родственников, с которыми вы контактировали. Что касается еды: с 21.00 до 22.00 у вас будет возможность закупиться. Никаких клиентов сейчас у нас не будет в магазине. У вас будет ровно 45 минут, чтобы набрать телегу, и еще 15 минут пройти на кассу. Не более, так нужно будет закрыть все кассы. До 23.00 надо успеть."

В супермаркете где это все происходило, официально отказались подтвердить информацию о заражении сотрудника.

Однако, корреспонденту "Комсомолки" удалось по кадром съемки найти тот самый универсам, и даже точку съемки, с которой мигранты снимали пламенную речь управляющего.

Корреспондент "КП" с телефоном заинтересовала сотрудника охраны.

- Я вас не знаю, вы тут новенький, - пришлось начать первым.

- С Тишинской площади, - ответил страж. - Мы тут все новые, с разных магазинов согнали, даже из закрытого Торгового центра на Щукинской.

- А где ребята с охраны, что вчера работали? Правда тут говорят вспышка коронавируса?!

- Все, кто был вчера, все на карантине. Нам, службе безопасности дали списки их, и запретили пускать на работу. Даже если они тут какие-то вещи забыли. Весь новый персонал в 07.00 сюда приехали в среду, а в ночь со вторника на среду тут делали полную дезинфекцию. Здесь сейчас нет вообще никого из старого состава обслуживающего персонала.

- После того, как у грузчика нашли коронавирус?

- Да, вон там работал, то ли узбек, то ли таджик, - охранник махнул рукой в сторону рыбного отдела. - Мы его сами не видели, вообще из старых сотрудников никого не знаем, мы с вечера приехали, но в универсам нас не пустили во время дезинфекции. Всю ночь втроем спали в машине, а 07.30 заступили на дежурство. Утром стояли рядом с медиками, они каждому новому сотруднику в голову из градусника "стреляли". Четырех человек они в магазин не пустили. У них оказалась температура выше 37 градусов. Тоже внесли их в черный список. Так, что все нормально. Никто не отказывается, что были заболевшие, всех заменили, все обработали.

- Точно обработали все...

- Точно, я сам в окошко ночью видел, - качнул головой охранник.

Остается надеяться, что дезинфекция и стерилизации всей упаковки в универсаме была проведена качественно, так как уже утром универсам уже принял первых покупателей.

Жители района в социальных сетях отметили, что доставка товара из универсама во вторник была задержана, а некоторые товары в списке, которые все же принесли домой в среду почему-то заменили на "аналогичные". Выходит, что не товары подлежали дезинфекции. И эта деталь вселяет некоторый оптимизм.