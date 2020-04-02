В московской квартире нашли труп писателя-экономиста с одеялом на голове

Тело 65-летнего писателя Владимира Сирого было обнаружено в квартире в районе Южное Бутово несколько дней назад. Голова мужчины была плотно обмотана одеялом, что произошло в квартире писателя предстоит выяснить сотрудникам полиции. Жена погибшего рассказала правоохранителям, что в последнее время ее муж часто употреблял алкоголь и был подавлен. Причину такого депрессивного состояния супруга женщина назвать не могла, но предположила, что это из-за работы.

- На место обнаружения тела была направлена следственно-оперативная группа, по данному факту проводится проверка. - сообщил kp.ru источник.

Сирый Владимира Кузьмич – автор книг о ресторанном бизнесе и принципах управления предприятиями этой сферы. Выпущенное вместе с соавторами 10 лет назад практическое руководство до сих пор сохраняет свою актуальность и пользуется популярностью у специалистов.

Писатель также занимался обучением студентов в вузах. Владимир Кузьмич был преподавателем факультета ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг в Российском государственном торгово-экономическом университете, а также являлся профессором кафедры медицинской информатики и статистики Сеченовского университета. В апреле 2017 года он ушёл на заслуженный отдых. Помимо преподавательской деятельности, мужчина создал и руководил профсоюзом работников гостиничной индустрии, питания и сферы развлечений.