2020-04-02T11:09:17+03:00
Происшествия

В московской квартире нашли труп писателя-экономиста с одеялом на голове

Несколько дней назад писатель погиб при странных обстоятельствах
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Тело 65-летнего писателя Владимира Сирого было обнаружено в квартире в районе Южное Бутово несколько дней назад. Голова мужчины была плотно обмотана одеялом, что произошло в квартире писателя предстоит выяснить сотрудникам полиции. Жена погибшего рассказала правоохранителям, что в последнее время ее муж часто употреблял алкоголь и был подавлен. Причину такого депрессивного состояния супруга женщина назвать не могла, но предположила, что это из-за работы.

- На место обнаружения тела была направлена следственно-оперативная группа, по данному факту проводится проверка. - сообщил kp.ru источник.

Сирый Владимира Кузьмич – автор книг о ресторанном бизнесе и принципах управления предприятиями этой сферы. Выпущенное вместе с соавторами 10 лет назад практическое руководство до сих пор сохраняет свою актуальность и пользуется популярностью у специалистов.

Писатель также занимался обучением студентов в вузах. Владимир Кузьмич был преподавателем факультета ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг в Российском государственном торгово-экономическом университете, а также являлся профессором кафедры медицинской информатики и статистики Сеченовского университета. В апреле 2017 года он ушёл на заслуженный отдых. Помимо преподавательской деятельности, мужчина создал и руководил профсоюзом работников гостиничной индустрии, питания и сферы развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России 27% городов признаны комфортными для жизни людей
Работникам на самоизоляции предложили дать льготы на мобильную связь и интернет
Две российские компании решили помочь тренерам, которых коронавирус оставил без работы
Роспротребнадзор посоветовал россиянам не запасаться продуктами
В США за март продали почти 2 миллиона единиц огнестрельного оружия на фоне коронавируса
В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
Сбербанк сообщил о снижении спроса на наличные из-за самоизоляции
Офтальмологи посоветовали отказаться от линз на время пандемии коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах России
В "Единой России" сообщили о вопиющей ситуации в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах
Цены на жилье в России выросли в первом квартале 2020 года почти во всех городах
Предприятия Роскосмоса создали аппарат ИВЛ для новорожденных
В Гонконге кошка заразилась коронавирусом от больного хозяина
Вынужденный простой из-за режима самоизоляции коснется 12,7 млн сотрудников
Более 90% населения поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в России
Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля
В Минтрансе назвали условия, при которых пассажирам вернут деньги за авиабилеты
Россияне могут потратить из личных сбережений до 3 триллионов рублей
Цена на нефть поднялась в ожидании поддержки сектора в США