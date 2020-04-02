СУЭК Андрея Мельниченко поддерживает медицину
В Красноярске СУЭК приобрел и передал межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича два современных передвижных цифровых рентгеновских аппарата Matrix.
В Кемеровской области городская инфекционная больница Ленинск-Кузнецка получила от компании 1 тысячу медицинских респираторных масок, дезинфицирующие средства, физраствор, одноразовые медицинские комбинезоны. Этот запас должен помочь медикам для принятия экстренных эффективных мер в случае выявления инфицированных коронавирусам горожан.
В Прокопьевскую городскую больницу №1 СУЭК отправила 1 тысячу медицинских масок, комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких, которые особенно востребованы во время пандемии коронавируса.