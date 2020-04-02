Предприятия «Росатома» простерилизуют миллионы медицинских масок

Теперь, работая в три смены, предприятие будет обрабатывать до 10 млн масок в неделю. Их в медицинские учреждения поставляет компания «Дельрус», с которой «Стерион» подписало контракт. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии коронавируса.

Уже упакованные в картонную тару маски загружают на конвейер и обрабатывают пучком ускоренных электронов. Ускоритель может стерилизовать различную медицинскую продукцию: перевязочные материалы, вату, одноразовое белье.

В ближайшие дни стерилизацией масок займется Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова, который входит в контур управления «РусатомХэлскеа». На оборудовании института будут обрабатывать до 3 млн масок в неделю.

Как сообщил генеральный директор «РусатомХэлскеа» Александр Шибанов, к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий.