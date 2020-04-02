2020-04-02T16:23:29+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

На свидание с коронавирусом

Страна ушла на самоизоляцию – и интернете оживились романтические незнакомцы
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

С начала пандемии Covid-19 в мире делается довольно много глупостей. Граждане всех стран сбегают из-под карантина – прямо из больниц, скрывают от врачей заграничные поездки. Тащатся через весь город на работу с температурой 39. Я уже не говорю о ковид-диссидентах, которые в первые дни пандемии вылизывали перила и унитазы в общественных местах. Сейчас вроде притихли: лежат себе ровненько на аппаратах ИВЛ и не выпендриваются.

Есть, конечно, и другая крайность, когда люди моют руки до волдырей и протирают спиртом собачьи морды. Держу пари, слово «ковидиоты», которым одарил нас на днях гиперчувствительный к шуму времени английский язык, станет «Словом года», по версии Издательства Оксфордского университета. А пока продолжаем читать письма.

«Интересно, мне одной кажется, что сильный пол слишком активизировался после объявления карантина? Мне в соцсетях постучались одновременно три человека, один - бывший любовник и двое незнакомцев. На «Тиндере» сразу четверо «мачей» написали, а до этого тишина была, как на кладбище, уже собиралась удалять приложение. Я, удивившись такому наплыву, с некоторыми пообщалась. Бывший рассказал мне в подробностях свою жизнь после меня - про женитьбу, рождение ребёнка, развод. Остальные сразу предлагают встретиться. Незнакомого человека в разгар пандемии, когда даже погулять нормально нельзя - приглашают на свидание!!! Ну, разумеется, у него дома и, конечно, он оплатит такси. Заманивают «вкусным ужином», коньяком «Курвуазье», «лучшим капучино в Москве».

На прямой вопрос, почему они не боятся заразиться, получила вот такие конгениальные ответы: «Я молод и здоров, переболею, как ОРВИ», «От судьбы не убежишь», «Ты такая красивая, что хочется рискнуть» (ага, моим здоровьем тоже). Понятно, что в процессе флирта никто не скажет правду девушке. А мне все-таки интересно, почему половой инстинкт побеждает инстинкт самосохранения? Вариант первый: они просто не ведают, что творят. Рестораны закрылись - какой хороший повод затащить девушку домой. Вариант второй: на фоне ситуации не так обидно получить отказ. Вариант третий... Требуется помощь зала.

С уважением,

Антонина, 38 лет».

Я думаю, вариант третий, Антонина, в том, что тяжело народу на карантине сидеть. Тревожно и скучно, хочется человеческого тепла, а нельзя. Я вспоминаю эпизод из романа Золя «Жерминаль», когда главный герой оказывается замурован в шахте со своей возлюбленной. Они провели несколько суток без еды, у них нет надежды на спасение, но почему-то им приходит в голову заняться любовью. Когда я читала это место, мне, на тот момент семнадцатилетней, казалось, что Золя здорово прилгнул. Ну не бывает у людей романтических мыслей на пороге гибели! Однако потом я узнала – из разных научных исследований – страх смерти в самом деле обостряет половое влечение. Например, психологи из Канзасского университета провели такой эксперимент. Одной группе мужчин они велели подумать о собственной смерти, а другой – о зубной боли, а затем показывали им эротические картинки. Люди, которые фантазировали о своей кончине, реагировали на сексуальные изображения быстрее, их пульс учащался. В группе, которая думала о зубах, скорость реакции на эротику была гораздо ниже. Ученые объясняют подобные явления тем, что угроза жизни обостряет стремление к размножению. Надо же оставить что-то живое после себя на свете! Так развила наш мозг мудрая матушка-эволюция. Так что давайте не будем слишком осуждать разгулявшихся в интернете кавалеров. Ведь они не морды бьют и не в фонтанах купаются. И почти все женатые наверняка.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Как коротаете долгие дни самоизоляции, чтобы они не превратились в «День сурка»? Рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидела парня - и ослепла: сибиряк женился на девушке, которая потеряла зрение после встречи с ним
Девушка стала слепой, но счастливой: в больнице встретила любовь всей своей жизни. Ко Дню всех влюбленных «Комсомолка» рассказывает историю этой необычной пары
Новости 24
Архангельской губернатор Игорь Орлов объявил об отставку
Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств
Зоопсихолог назвал плюсы самоизоляции россиян
Крупнейшие сети магазинов снова начнут наказывать за недопоставку
Писателя-фронтовика Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище
В США 104-летний пациент победил коронавирус
Украина готова помочь Евросоюзу спиртом для борьбы с коронавирусом
Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина
Врач рассказала о последствиях коронавируса у больных онкологией
«Единая Россия» с Правительством предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса
Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусе
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах гражданам и малому бизнесу
Семь человек, болевших коронавирусом, выписали из больницы в Самарской области
Президент Филиппин приказал полицейским стрелять на поражение по нарушителям карантина
Совет Федерации подготовил закон о проведении судебных заседаний по видеосвязи
В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор
Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время
В Италии российских врачей и военных накормили борщом