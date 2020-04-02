На свидание с коронавирусом

С начала пандемии Covid-19 в мире делается довольно много глупостей. Граждане всех стран сбегают из-под карантина – прямо из больниц, скрывают от врачей заграничные поездки. Тащатся через весь город на работу с температурой 39. Я уже не говорю о ковид-диссидентах, которые в первые дни пандемии вылизывали перила и унитазы в общественных местах. Сейчас вроде притихли: лежат себе ровненько на аппаратах ИВЛ и не выпендриваются.

Есть, конечно, и другая крайность, когда люди моют руки до волдырей и протирают спиртом собачьи морды. Держу пари, слово «ковидиоты», которым одарил нас на днях гиперчувствительный к шуму времени английский язык, станет «Словом года», по версии Издательства Оксфордского университета. А пока продолжаем читать письма.

«Интересно, мне одной кажется, что сильный пол слишком активизировался после объявления карантина? Мне в соцсетях постучались одновременно три человека, один - бывший любовник и двое незнакомцев. На «Тиндере» сразу четверо «мачей» написали, а до этого тишина была, как на кладбище, уже собиралась удалять приложение. Я, удивившись такому наплыву, с некоторыми пообщалась. Бывший рассказал мне в подробностях свою жизнь после меня - про женитьбу, рождение ребёнка, развод. Остальные сразу предлагают встретиться. Незнакомого человека в разгар пандемии, когда даже погулять нормально нельзя - приглашают на свидание!!! Ну, разумеется, у него дома и, конечно, он оплатит такси. Заманивают «вкусным ужином», коньяком «Курвуазье», «лучшим капучино в Москве».

На прямой вопрос, почему они не боятся заразиться, получила вот такие конгениальные ответы: «Я молод и здоров, переболею, как ОРВИ», «От судьбы не убежишь», «Ты такая красивая, что хочется рискнуть» (ага, моим здоровьем тоже). Понятно, что в процессе флирта никто не скажет правду девушке. А мне все-таки интересно, почему половой инстинкт побеждает инстинкт самосохранения? Вариант первый: они просто не ведают, что творят. Рестораны закрылись - какой хороший повод затащить девушку домой. Вариант второй: на фоне ситуации не так обидно получить отказ. Вариант третий... Требуется помощь зала.

С уважением,

Антонина, 38 лет».

Я думаю, вариант третий, Антонина, в том, что тяжело народу на карантине сидеть. Тревожно и скучно, хочется человеческого тепла, а нельзя. Я вспоминаю эпизод из романа Золя «Жерминаль», когда главный герой оказывается замурован в шахте со своей возлюбленной. Они провели несколько суток без еды, у них нет надежды на спасение, но почему-то им приходит в голову заняться любовью. Когда я читала это место, мне, на тот момент семнадцатилетней, казалось, что Золя здорово прилгнул. Ну не бывает у людей романтических мыслей на пороге гибели! Однако потом я узнала – из разных научных исследований – страх смерти в самом деле обостряет половое влечение. Например, психологи из Канзасского университета провели такой эксперимент. Одной группе мужчин они велели подумать о собственной смерти, а другой – о зубной боли, а затем показывали им эротические картинки. Люди, которые фантазировали о своей кончине, реагировали на сексуальные изображения быстрее, их пульс учащался. В группе, которая думала о зубах, скорость реакции на эротику была гораздо ниже. Ученые объясняют подобные явления тем, что угроза жизни обостряет стремление к размножению. Надо же оставить что-то живое после себя на свете! Так развила наш мозг мудрая матушка-эволюция. Так что давайте не будем слишком осуждать разгулявшихся в интернете кавалеров. Ведь они не морды бьют и не в фонтанах купаются. И почти все женатые наверняка.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Как коротаете долгие дни самоизоляции, чтобы они не превратились в «День сурка»? Рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru