Коронавирус в Италии: В домах престарелых массово умирают старики без диагноза

Основные очаги итальянского заражения на севере Италии вроде как именно сейчас проходят свой пик эпидемии. Уже несколько дней, как есть стабильное снижение количества зараженных, и это стало вселять надежды. Правительство даже разрешило начать выходить на прогулки с детьми на улицу. Однако Джулио Галлера, региональный советник в Бергамо сказал, что не надо питать никаких надежд в связи с уменьшением количества зараженных в официальных данных.

- Нет никакого уменьшения заражения! - сказал он. - Мы просто делаем меньше тестов, потому что на это уже не хватает ресурсов. Вы должны смотреть на цифры по смертности! А они не уменьшаются. За эту же самую неделю в Бергамо в прошлом году умерло 23 человека. В этом году за эту же неделю умерло 330 человек в целом. Считайте сами, есть у нас эпидемия или нет.

В Бреше тоже не радужные показатели. Местные газеты уже сделали подсчеты, и как пишет «БрешаТудей», за неделю умирает столько, сколько обычно умирает за полтора месяца.

Сейчас открывается страшная правда о ситуация в домах престарелых. Это настоящие эпицентры сметрности. Там просто начали повально умирать, как не умирали раньше. Но там сейчас уже не делают анализы на вирус, нет возможности. Они просто умирают с тяжелыми респираторными симптомами, но не попадают в статистику коронавируса.

У нас по соседству - дом престарелых Кьяри. Обычно там умирало в месяц около 10 пожилых людей. В этом месяце умерло 30. В доме престарелых в Кремоне за один день умерли 18 пожилых людей с тяжелыми респираторными симптомами. В доме престарелых в Меделии, недалеко от Милана, за 23 дня было зарегистрировано 25 смертей. Список домов престарелых с цифрами смертей в СМИ впечатляет. В этом умерли 16, в этом 24, в этом 36.

«Многие люди умерли, но их смерть не попала в статистику коронавируса, потому что они умерли дома или в доме престарелых и, следовательно, не были зарегистрированы», - сказал мэр Бергамо Джорджио Гори агентству Рейтер.

Мэры многих муниципалитетов сейчас заявляют, что «к сожалению, смертей намного больше, чем в отчетах».

Получить достоверные данные о том, что происходит в наиболее затронутых эпидемией вируса местах, нелегко. Полноценная официальная статистика смертности по Италии в ISTAT имеет последнее обновление в 2017 году. Общее количество смертей с начала эпидемии тоже неизвестно, это будет сведено в ближайшие месяцы. Согласно заявлениям мэров городов по Ломбардии цифры будут более чем в два, а то и в четыре раза больше, чем можно было бы ожидать в обычном году.

На севере Италии больницы и службы скорой помощи перегружены. Уже сейчас госпитализируются только самые серьезные случаи. Сотни людей с подозрительными симптомами - лихорадкой и затрудненным дыханием - остаются там, где они есть, потому что органы здравоохранения вынуждены расставлять приоритеты.

Директор одного дома престарелых сообщил агентству Reuters, что из 40 больных в его учреждении только двое были доставлены в больницу. Corriere della Sera сообщила о двух случаях заражения, но их отправили обратно туда, откуда они приехали.

- А мы находимся в таких условиях, - объяснил директор, - что не можем их изолировать.

Вирус относительно попадает туда, где сконцентрированна самая уязвимая группа населения для него, и им сейчас уже даже не оказывают медицинскую помощь, так как ресурсов не хватает.

По данным ISTAT в 2017 году в Италии умерло 53 000 человека от болезней дыхательной системы, из них 13516 были связаны с пневмонией. Сейчас с начала эпидемии по официальным данным только от короновируса умерли 12 428 человек. Эпидемия началась в 20-х числах февраля, то есть прошло чуть больше месяца.

Получить достоверные данные о том, что происходит в наиболее затронутых эпидемией вируса местах, нелегко.Фото: REUTERS

В интервью L'Eco di Bergamo сотрудник похоронной конторы говорит - мертвых так много, что гробов больше нет.

«С самого начала этой чрезвычайной ситуации мы уже работали за пределами своих возможностей, но теперь это стало вопросом обеспечения общественной безопасности и здравоохранения. Без помощи государственных структур мы не справимся» - сказал Антонио Риккарди, президент ассоциации «Свободные предприниматели», курирующий похоронный бизнес.

Он рассказал, что операторы похоронного бюро работают не покладая рук, чтобы достойно похоронить тысячи людей, которые погибли в последние недели. У них немыслимые нагрузки. Итак было слишком много работы, много смертей. А теперь добавилась еще одна проблема — кончились гробы. Похоронные фирмы заказывают их у своих обычных поставщиков, но те просто не успевают выполнять заказы.

ПСИХОЛОГИ ИДУТ НА ПОМОЩЬ

Мы уже пять недель сидим взаперти. Тут уже хочешь не хочешь, а тихо шифером шурша крыша едет не спеша. Итальянские психологи в связи с этим готовы предоставить нуждающимся от 1 до 4 консультаций бесплатно по интернету. Они написали целое обращение на сайте Минздрава: «Ошеломленныe страхом подлого вируса, который запретил нам обниматься, пожимать руки, быть рядом. Убиваюший горем ежедневный подсчет смертей в больницах. Сцены на улицах словно из фильмов о войне. Риск заразиться, если мы не будем оставаться в своем доме. Теперь не сдаваться - это инстинктивный долг, но понятно, что рано или поздно для всех наступит момент уныния и кризиса. Следовательно, чрезвычайная ситуация в области здравоохранения также является психологической.

Чтобы помочь населению, Национальный совет Ордена психологов (Cnop) продвигает инициативу #psicologionline: граждане через специальную поисковую систему (доступную на веб-сайте Cnop) могут найти ближайшего психолога или психотерапевта и заказать бесплатную консультацию (по телефону или на платформе видеозвонка). Более 4 тысяч профессионалов, расположенных по всей Италии, уже присоединились к проекту.

Итальянское психоаналитическое общество (SPI) также предоставило услуги.

Наконец, позвонив по бесплатному номеру Красного Креста 800.065510, вы можете получить психологическую помощь».

КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ

Согласно последним расчетам эпидемиологов, на севере Италии ситуация начнет выправляться через 2-3 недели, в регионе Венето в конце апреля, а в центре Италии и на Юге — в начале мая. После Пасхи, как предварительно объявило итальянское правительство, начнут постепенно открываться какие-то предприятия, малый бизнес. Однако, маски и перчатки нужно будет носить до конца июня как минимум. О том, что дети в этом учебном году уже точно не выйдут в школу, тоже негласно объявлено, мол, родители приготовьтесь. Планируется продлить следующий учебный год на два месяца, чтобы усвоить программу этого года.