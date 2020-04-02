2020-04-02T17:51:25+03:00
В мире

Индийский эксперт: Отдельные случаи изгнания иностранцев были. Но не в самых крупных гостиницах

Об этом господин Нандан Унникришнан рассказал на онлайн-конференции Валдайского клуба
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Есть некоторые проблемы в том смысле, что туристы, хотя им заявлено: «Страна находится в карантине» — решили, что они могут не только выйти из гостиницы, но и пройти по городуЕсть некоторые проблемы в том смысле, что туристы, хотя им заявлено: «Страна находится в карантине» — решили, что они могут не только выйти из гостиницы, но и пройти по городуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступая на онлайн-конференции Валдайского клуба в ТАСС, индийский эксперт Нандан Унникришан подверг сомнению многочисленные публикации о грубом обращении индийцев с российскими и другими иностранными туристами, застрявшими в этой стране из-за карантина:

— Да, есть случаи, когда были как бы выгнаны (если вы хотите употреблять это слово) некоторые туристы-иностранцы из гостиничных номеров, — отмечает Унникришнан. — Но это были не сами крупные гостиницы. Это было больше похоже на Airbnb [всемирный интернет-сервис, где можно снять комнату у частников — ред.].

Есть некоторые проблемы в том смысле, что туристы, хотя им заявлено: «Страна находится в карантине» — решили, что они могут не только выйти из гостиницы, но и пройти по городу, полюбоваться достопримечательностями… И, в общем-то, люди местные, конечно, на это реагировали, — продолжает Унникришнан. — Но это, я бы сказал, исключительные случаи.

Я не знаю насчёт «тысяч туристов, которые пострадали». Тут явное преувеличение. Но даже этого не должно было быть. И наше правительство уже отреагировало, последние сообщения — четыреста российских граждан вчера эвакуировано. Правительство Индии, координируясь с зарубежными, пытается вывезти иностранцев из страны, — подчеркивает эксперт.

Нандан Унникришнан является почётным научным сотрудником индийского фонда Observer Research Foundation. В этом качестве он выступает экспертом Валдайского клуба — авторитетной дискуссионной площадки, где обсуждаются вопросы международной безопасности в эпоху перехода к многополярному миру.

Ранее туристы, застрявшие в Индии, рассказывали «КП», что после введения тотального карантина их в грубой форме выселяют из отелей, а полиция может побить палками, когда ты «нарушаешь самоизоляцию», просто отправившись за покупками в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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