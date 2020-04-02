Как будут оплачивать выходные с 6 по 30 апреля 2020 года

После объявления главы государства о продлении нерабочих дней с 6 по 30 апреля 2020 года у многих возник вопрос, как будут оплачиваться эти недели. Как подчеркнул Владимир Путин, граждане все это время будут получать зарплаты в полном объеме. Но откуда работодателю взять деньги?

На бизнес ложится дополнительная нагрузка. В условиях, когда доходы практически всех отраслей сократились, они должны будут продолжать платить сотрудникам. Помочь работодателям призвана программа льготного кредитования, которую разработало правительство. Банки с госучастием будут выдавать займы по особой ставке фирмам, чтобы те смогли продолжать платить зарплаты.

Но эксперты уже нашли в этой схеме недочеты. Во-первых, нулевая процентная ставка будет действовать только первые полгода, затем придется платить 4%. Да и сумма кредита, как оказывается, вряд ли покроет весь фонд оплаты труда. Рассчитывают займ так: численность сотрудников предприятия умножают на минимальный размер оплаты труда в регионе и на количество месяцев, на которые берется кредит. То есть профинансировать таким образом можно будет только получки на размер МРОТ.

- Откуда же бизнесу брать деньги на зарплаты, если он закрыт? Будет так: какое-то время будут платить, потом начнутся банкротства. При этом невыплата зарплаты по нашим законам, это еще и уголовное преступление, - рассуждает в эфире радио «КП» известный политолог Георгий Бовт. – Мы этим месяцем гробим экономику страны.

Государственные предприятия и крупные частные, конечно, выживут. А на малый бизнес как будто всем плевать. Его у нас как не было, так и не будет. Потому что в сфере услуг сейчас банкротств будет очень много.

По мнению Георгия Бовта, нашим властям нужно поступать так же, как европейским. Там работодателям компенсируют где две трети, а где и три четверти расходов на зарплаты. Другой мерой, которая помогла бы России пережить непростые времена, могло бы стать освобождение народа от платежей по ЖКХ. Не отсрочка, а именно списание.