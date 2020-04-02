Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина: «Два дня назад всей базой сдали тесты на коронавирус, а вчера нам сказали, что надо езжать»

Последняя из действующих спортивных баз в России закрыта. В олимпийском центре в Новогорске у одно из спортсменов нашли коронавирус. Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, как раз находилась на сборе на этой базе.

- Алла, как вам сообщили, что один из спортсменов на базе заражен?

- У нас несколько дней назад брали тесты на коронавирус, и сообщили, что вся наша команда чиста. А в среду вечером сказали, что есть на базе в Новогорске положительный результат, и всем надо разъезжаться. И мы пошли паковать вещи. В 9 утра в четверг выехали из Новогорска самоизолироваться.

- Домой?

- У нас у одной девочки есть свободный дом, где никого не было сейчас. Мы втроем заехали туда.

- И что дальше?

- Будем сидеть на самоизоляции и ждать 14 дней. И надеяться, что все будет в порядке.

- Успели запастись продуктами на две недели?

- У нас какая-то еда была, все-таки в Новогорск мы надолго собирались заехать, что-то оставалось. Но все равно пришлось одеть перчатки, маски, обезопаситься по-максимуму, и заехать в магазин.

- И как теперь настроение? Сначала Олимпиаду перенесли, теперь вот это все…

- Ну я оптимистка, всегда стараюсь с позитивом все воспринимать. Организмы у нас молодые, тренированные и прохлорированные – по восемь часов в день все-таки в бассейне занимаемся. Так что надеюсь, что все обойдется.