Цена на нефть взлетела от одного твита Дональда Трампа

Вечером в четверг на сырьевом рынке появился долгожданный позитив. Всего одно сообщение главы США в социальной сети - и стоимость нефти резко пошла вверх.

- Только что говорил со своим другом, наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным. И теперь я ожидаю и надеюсь, что они начнут снова сокращать добычу на 10 млн баррелей в сутки. А может, и больше. Если это случится, то будет прекрасно для нефтяной и газовой промышленности, написал в своем Твиттере Дональд Трамп.

А потом добавил, что страны ОПЕК+ могут снизить добычу даже больше - на 15 млн баррелей. Котировки «черного золота» на этих новостях рванули вверх и всего за 10 минут баррель сорта Brent подорожал с $25 до $35. Но потом снова опустился до $30. Примечательно, что в своем заявлении Трамп ни слова не сказал о сокращениях, на которые готовы пойти США.

Напомним, общий объем производства нефти в мире составляет 100 млн баррелей в сутки. На Россию и Саудовскую Аравию в среднем приходится по 10 млн. США добывают больше всех - 13 млн баррелей в сутки.

Резкое падение стоимости нефти началось 5 марта. Тогда на встрече производителей нефти ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки по сокращению добычи. А еще больше усугубили ситуацию эмоциональные заявления обеих сторон. Мол, мы обиделись, поэтому будем наращивать добычу, сколько сможем. Буквально за несколько дней стоимость нефти рухнула вдвое - с $70 до $35 за баррель. А потом из-за распространения коронавируса по всему миру стала опускаться еще ниже.

По словам экспертов, из-за всемирного карантина предложение на сырьевом рынке превышает спрос на 20 млн баррелей в сутки. Хранилища заполнены на 75%. Оставшихся свободных емкостей хватит на два-три месяца. И единственная возможность изменить ситуацию на нефтяном рынке - это договориться и снизить добычу. По всей видимости, первые шаги по сближению позиций страны-экспортеры начали делать.

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