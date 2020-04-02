Можно ли трудиться на удаленке в объявленный президентом нерабочий месяц?

Режим нерабочей недели предполагает, что сотрудники лишь некоторых отраслей могут выходить из дома на работу. Это в том числе те, кто трудятся в продуктовых магазинах и аптеках, банках, больницах, в общественном транспорте и коммунальной сфере, в СМИ и сельском хозяйстве. У многих возникает вопрос: а те, кто спокойно могут трудиться из дома (например, программисты), могут ли продолжать свою деятельность или тоже обязаны отложить все дела?

- В выступлении президента Путина о продлении режима самоизоляции до 30 апреля нет никаких изменений, касающихся работы в удаленном доступе, - сказал «Комсомольской правде» партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» адвокат Павел Герасимов. - В таком статусе работать можно, никаких запретов нет, и это даже приветствуется, поскольку никак не нарушает режим карантина или самоизоляции. Что касается оплаты. Еще ранее минтруд разъяснял, что эти нерабочие дни не являются выходными. Следовательно, работа, в том числе и удаленная, в эти дни не приравнивается к работе в выходной день и не предполагает двойной оплаты, а оплачивается в обычном размере. Средства на зарплату выделяются за счет фонда оплаты труда предприятия. Уточню, что одинарная оплата - это касается работы в будни. Если же у работника выходной, а его в этот день привлекают к работе, пусть даже удаленно, то это уже должно оплачиваться в двойном размере, как за работу в выходной день. Либо в ином размере, предусмотренном коллективным договором.