Родину Ломоносова укрепили «ненцем»

Сразу несколько регионов России сменили в четверг своих руководителей. Главы Архангельской области, республики Коми и Ненецкого автономного округа покинули посты. Вместо подавшего в отставку архангельского губернатора руководить родиной Ломоносова президент назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Исполнять вместо него обязанности ненецкого губернатора Владимир Путин поручил Юрию Бездудному, который до этого работал заместителем губернатора НАО. Вслед за Орловым в отставку ушел и глава республики Коми Сергей Гапликов, его сменщиком сталкиваться экс-директор Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

Владимир Уйба. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

КТО ПРИШЕЛ

Александр Витальевич ЦЫБУЛЬСКИЙ родился 15 июля 1979 года в Москве.

В 2001 году окончил Военный университет министерства обороны, в 2006 году – Московский институт международного бизнеса, в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

В 1996-2005 годах проходил службу в вооруженных силах

Занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений министерства экономического развития, в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства страны. С 2008 года – помощник министра регионального развития. С 2011 года – директор департамента международных связей министерства регионального развития. С 2014 года – заместитель министра экономического развития. В сентябре 2017 года был назначен врио главы Ненецкого автономного округа. В октябре на сессии депутатов Ненецкого округа был избран губернатором НАО.

Владимир Викторович УЙБА родился 4 октября 1958 года в Омске.

В 1982 году окончил Свердловский мединститут, в 2000 - Академию народного хозяйства при правительстве. Доктор медицинских наук. Профессор.

С 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

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