Тюменская область вводит режим самоизоляции

В Тюменской области с 3 апреля начинает действовать режим самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Глава области призвал тюменцев проявлять дисциплину и сознательность и не подвергать свою жизнь опасности в условиях распространения коронавируса.

- Эпидемическая обстановка в нашей стране и в мире продолжает оставаться напряженной. На заседании регионального оперативного штаба приняли решение ужесточить меры. Сегодня мной подписано постановление о введении режима самоизоляции с 00 часов 3 апреля. Система специальных пропусков пока не вводится, - сообщил Александр Моор.

Тюменская область одной из первых среди российских регионов ввела режим повышенной готовности - он действовал с 18 марта. С этого времени все медицинские и экстренные службы усилили контроль за здоровьем тюменцев. Благодаря этим ограничительным мерам области пока удавалось предотвратить распространение инфекции в широких масштабах.

- Горжусь своими земляками, большинство тюменцев ответственно относятся к соблюдению всех мер, - отметил губернатор. - Предприятия, которые должны работать - продолжают осуществлять свою деятельность. Кто-то работает дистанционно, люди находятся в режиме самоизоляции. Нам сегодня очень важно сохранить этот баланс, за соблюдением которого мы так тщательно следили, и не допустить ухудшения ситуации.

Начиная с 3 апреля, жители Тюменской области не должны покидать свои дома. Выходить на улицу разрешается только в продовольственные магазины, расположенные неподалеку, аптеки и на прогулку с собакой. Контроль за соблюдением режима самоизоляции возлагается на полицию и Роспотребнадзор. Следить за тем, не нарушается ли карантин, позволят данные операторов сотовой связи. Они смогут определять местонахождение человека, если тот покинул квартиру без веских оснований.

Александр Моор напомнил, что за нарушение карантинного режима могут быть применены административные, а в некоторых случаях и уголовные меры наказания. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ. По словам главы региона, при необходимости в области будет введен режим спецпропусков.

- В целом, ситуация в Тюменской области остается стабильной, но напряженной, - подчеркнул губернатор. - Я уверен, что только все вместе, проявив гражданскую ответственность и солидарность, мы сможем достойно ответить на все вызовы.