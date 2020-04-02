Эксперты расскажут, как вести ЗОЖ в условиях карантина

Как поддерживать здоровый образ жизни дома, как заниматься фитнесом в условиях собственной квартиры, как сохранить физическую форму и психическое здоровье, забота о детях, а также психологические нагрузки режима онлайн и работы из дома, — эти темы станут главными на фестивале. Всего на два дня запланировано больше 40 мероприятий, проходить встречи будут с 10.00 до 18.00.

Откроет форум Лео Бокерия — президент Лиги здоровья нации, почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

Фитнес-тренер, реабилитолог, нутрициолог – специалист по правильному питанию Александр Кожевников расскажет о том, как приобрести стройную фигуру, похудеть и при этом не навредить здоровью.

А практикующий психолог и психотерапевт Ксения Бурцева - как избежать хандры и депрессии в условиях самоизоляции и карантина.

Как тренироваться, когда спортзалы закрыты? Тоже онлайн. Своим опытом поделится тренер Дарья Кожевникова.

Для родителей школьников полезным будут выступления спикеров на тему образование онлайн: как добиться, чтобы с дистанционным обучением дети не растеряли знаний, а наоборот, приобрели много новых.

Фитнес-тренер с 15-летним стажем, специалист по здоровому питанию, эксперт Лиги здоровья нации по двигательной активности Алена Мурлаева сконцентрирует внимание на здоровом балансе в питании между тем, что полезно, и тем, что приятно, а также покажет работающие упражнения для стройной фигуры, те, что можно выполнять в домашних условиях.

Зайдет речь и о том, как можно помочь людям старшего поколения. На эти темы будет выступать начальник отдела программ по общественному здоровью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Юлия Раковская. Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов проведет презентацию программы «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья.

Инструктор цигун, хатха-йоги и медитативных практик Ксения Виват представит цигун, как лучшее средство от тревоги. А психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова расскажет о том, как сохранить психологическое здоровье в условиях самоизоляции и неопределенности.

В завершении второго дня фестиваля – джазовый квартирник с участием солистки театра «Градский Холл», финалистки шоу «Голос» Аллы Рид.

Участие в фестивале бесплатное, нужно только зарегистрироваться на сайте.