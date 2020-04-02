2020-04-02T20:48:06+03:00
Экономика

Михаил Делягин: ущерб от продления режима самоизоляции окажется для экономики вреднее последствий коронавируса

Известный экономист рассуждает о сценариях развития экономики страны в апреле
Владимир НИКОЛАЕВ
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Ущерб от противоэпидемических мер в условиях отсутствия эпидемии принесет ущерб, который кратно превысит ущерб от самих заболеванийУщерб от противоэпидемических мер в условиях отсутствия эпидемии принесет ущерб, который кратно превысит ущерб от самих заболеванийФото: Андрей АБРАМОВ
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Экономисты комментируют выступление президента Путина о мерах по борьбе с коронавирусом. Особенно много споров ведется вокруг предложения продлить режим самоизоляции до 30 апреля.

Кроме того, предприниматели ожидали, что государство возьмет на себя расходы на зарплату работникам во время нерабочих дней — сейчас эти выплаты идут из фонда оплаты труда предприятия.

- Ущерб от противоэпидемических мер в условиях отсутствия эпидемии принесет ущерб, который кратно превысит ущерб от самих заболеваний, - уверен экономический обозреватель «Радио «КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Сейчас мы видим пандемию, которая от слова паника. В результате продления нерабочих дней мы можем получить не просто провал в экономике и разрушение среднего и особенно малого бизнеса, но и разгул преступности. Потому что у наемных работников и самозанятых просто не будет источников к существованию. Они будут нападать на покупателей, выходящих с тележками из супермаркетов.

- Смогут ли предприятия обеспечить выплату зарплаты в эти дни?

- Нет. А за счет чего? Им же государство денег на это не дает, а сами они деньги не печатают.

- А льготные кредиты — вплоть до нуля процентов.

- Не думаю, что на практике их легко будет оформить в эти дни. Вот я, например, не получил деньги по одному из контрактов - потому что бухгалтер предприятия находится дома и не работает. А приехать в офис, подписать бумаги она не может — это будет нарушением. Да и боится человек рисковать здоровьем. Можете сказать про возможность удаленного режима — но к этому надо было подготовиться заранее, завести электронную подпись, например. А таких как я немало — на срочных контрактах.

- Но бизнес — это же не самые послушные ребята, захотят — начнут работать и никто их не остановит…

- Да, и это второй вариант развития экономики в этот месяц: бизнес явочным порядком начнет работать или правдами и неправдами подводить себя под те направления деятельности, которые по указу президента предполагают рабочий режим. Это как-то спасет экономику. Но такую деятельность может запретить любой губернатор.

- Почему? Ведь работающее предприятие наполняет бюджет региона.

- Ну, не так-то много губернаторов, думающих о наполнении бюджета своего региона за счет предприятий. Для многих главное — трансферы из федерального бюджета.

В четверг президент Владимир Путин в телеобращении поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса и сообщил, что пик эпидемии еще не пройден.

Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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