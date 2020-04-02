Зачем Госдума перенесла дату окончания Второй мировой на 3 сентября

По инициативе ряда депутатов и сенаторов Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что День окончания Второй мировой войны будет перенесен со 2-го сентября, когда в России отмечался День воинской славы, на 3 сентября. Непонятно главное: а для чего это было нужно?

- 3 сентября 1945 решением главы СССР Иосифа Сталина был объявлен Днем победы над Японией и днем завершения второй мировой войны, - напомнил «КП» научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. - Действительно советский генерал Кузьма Деревянко, который находился на американском линкоре «Миссури» с представителями других стран, подставил свой автограф под актом о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это и принято в западном мире считать датой окончания всемирной бойни. Но Госдума сейчас восстановила историческую справедливость - в СССР дату окончания войны приняли именно 3 сентября.

Никто не может отрицать разгром нашими войсками мощнейшей Квантунской группировки императорской армии в августе 1945 года. И в начале сентября мы продолжали подавлять сопротивление японских частей на Курильских островах. Все закончилось 3 сентября. Это мы и считаем окончанием войны.