Как звезды поддерживают форму на самоизоляции: Седакова отказалась от каши, а Малышева села на весеннюю диету

Переходить на правильное питание надо срочно, пока еще получается влезть в любимое платье. Проверенные диеты знаменитостей вам в этом помогут.

Коварный вирус запер нас, девочки, по домам. Но весну и лето никто не отменял. Разбираем диеты знаменитостей!

Что главное для женщины на самоизоляции (ну помимо того, что «был бы милый рядом»)? Лишние килограммы не набрать. А лучше вообще похудеть, чтобы после карантина выйти на работу в радующем глаз состоянии легкой изможденности. Переходить на правильное питание надо срочно, пока еще получается влезть в любимое платье. Проверенные диеты знаменитостей вам в этом помогут.

Екатерина Стриженова: интервальная диета

Самая модная диета у звезд теперь - интервальная. Екатерина Андреева и Нонна Гришаева придерживаются ее постоянно, а Надежда Бабкина и Екатерина Стриженова - в те моменты, когда нужно срочно сбросить поднакопившийся вес.

Екатерина Стриженова похудела так на 12 кг.

- Я соблюдала интервальную диету 16/8, - рассказала «КП» ведущая Первого канала. - После ужина отсчитываешь 16 часов до завтрака, а в промежуток ничего не ешь. Сейчас моя цель - сохранить полученный результат. Я ограничиваю углеводы - не ем сахар, хлеб, каши, картофель и макароны. Если сорвалась на какую-нибудь вкуснятину, то на следующий день разгружаюсь. Стараюсь пить много воды.

Стриженова готовит сама и даже на работу в «Останкино» берет контейнеры с домашней пищей. Диетологи, которые рекомендуют такой принцип питания, считают, что 16-часовой отказ от пищи оптимизирует секрецию инсулина, а это делает организм менее чувствительным к углеводам высокого гликемического индекса и уменьшает чувство голода. Организм в периоды голодания сжигает жировые запасы, не отвлекаясь на переработку пищи. Диета запрещена людям с хроническими заболеваниями.

Не съесть лишнее Екатерине помогает противовирусная маска.Фото: Instagram.com

Елена Летучая: отказ от сахара и молока

Как отражается на фигуре отказ от сахара и молока, что часто рекомендуют модные диетологи? Вот ответ Елены Летучей: отказаться от любимых продуктов нелегко, но результат того стоит.

- После того как я отказалась от сладкого и молочного, я вижу в зеркале тело себя 25-летней. Кожа сильно подтянулась. Даже не верится, что такое бывает! - радуется Елена.

Помимо этого, Летучая придерживается и других правил.

1. Телеведущая ест трижды в день. Перерыв между приемами пищи составляет не менее четырех часов. Этот интервал необходим, чтобы инсулин пришел в норму и органы пищеварительной системы работали эффективно.

2. Ужинает за 3 - 4 часа до сна.

3. Употребляет только те продукты, которые не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта. Остерегается чрезмерно острых, пряных, жирных, жареных продуктов, копченостей и солений.

4. Пьет по возможности много воды, но не во время еды и не ранее чем за час и не позднее чем за 30 минут до еды.

Теперь Елена ощущает себя 25-летней.Фото: Instagram.com

Анна Седокова: никаких каш и перекусов

Певица пробует худеть к майским. Анна до карантина сдавала популярный сейчас анализ на переносимость продуктов (анализ сыворотки крови на содержание igG4-антител к пищевым антигенам). Результат показал, что ей надо исключить из рациона яйца и молочные продукты. Но особой веры анализу нет: к примеру, у Анны Михалковой он показал непереносимость мидий, а она их никогда не ела. Поэтому Седокова обратилась к диетологу, и он рекомендовал ей следующее:

1. Заменить гарниры в виде каш на тушеные овощи и салаты, а десерты - на фрукты и мед.

2. Исключить перекусы.

3. Хочешь есть - выпей воды. Зачастую организм путает жажду с голодом. Если через 20 - 30 минут есть все еще хочется, добро пожаловать к столу.

С симпатичными хлебными букетами Аня пока завязала.Фото: Instagram.com

Елена Малышева: есть часто, но понемногу

Главный теледоктор страны села на весеннюю диету. Елена Малышева составила советы, которые помогут худеть дома.

1. Когда хочется есть в неурочное время, пейте воду. За день желательно выпивать не менее 2 л воды. Старайтесь пить стакан за час до еды и стакан через час после.

2. Составьте письменный план питания на неделю из тех продуктов, которые у вас есть. Вам будет проще себя контролировать.

3. Зараз ешьте не больше стакана пищи (250 мл). Научитесь есть 4 - 6 раз в день.

4. Начинается диета с разгрузочного дня. Отварите один стакан сухой гречки, полученный объем разделите на четыре или шесть порций. Чем труднее бороться с собой, тем больше должно быть порций. Порции нужно есть с равными промежутками времени.

лена Малышева составила советы, которые помогут худеть дома

Далее нужно стараться выдерживать норму в 1200 ккал в день. Вот примерная диета на день.

- Завтрак: каша гречневая (200 г), 1 яйцо вкрутую, салат из моркови (100 г) с 1 ложкой растительного масла, яблоко;

- 2-й завтрак: запеканка творожная без сахара, вместо муки в ней манка (150 г) с 1 ложкой сметаны, сухофрукты (4 штуки), чай;

- обед: говядина отварная (120 г), отварная цветная капуста (200 г), отвар шиповника;

- полдник: грейпфрут;

- ужин: капуста тушеная с кабачками (200 г), яблоко печеное с корицей.

- Перед сном: стакан кефира.