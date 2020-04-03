2020-04-03T02:28:55+03:00
В мире

Станет отцом в 89 лет: У миллиардера и бывшего босса «Формулы 1» Берни Экклстоуна родится первый сын

Британец уверяет, что зачал его естественным путем
Ирина СУХАНОВА
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Первого сына Берни подарит его 44-летняя жена Фабиана.Первого сына Берни подарит его 44-летняя жена Фабиана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если вы думали, что наш Эммануил Виторган, ставший отцом в 79 лет – это рекорд, то вы ошибаетесь. Российского актера обошел британский миллиардер: бывший босс «Формулы 1» Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет! Причем у него наконец-то родится долгожданный мальчик. До этого англичанин производил на свет сплошь девочек – у него три взрослых дочери (старшей из них 65 лет). Малыш Экклстоун придет в этот мир в июле, за несколько недель до 90-летнего юбилея своего папаши.

Первого сына Берни подарит его 44-летняя жена Фабиана Флози. Это уже третья супруга экстравагантного миллиардера. Пара сейчас живет на родине Фабианы в Бразилии – на ферме неподалеку от Сан-Паулу. Как и всем пенсионерам планеты, Берни из-за коронавируса приходится соблюдать режим самоизоляции. К слову, миллиардер уверяет, что сына они с Фабианой зачали естественным путем.

Берни и Фабиана поженились в 2012 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берни и Фабиана поженились в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- После того как я закончил работать в Формуле-1, у нас с Фабианой было достаточно времени для практики, - шутит Берни. – Вся эта ситуация с коронавирусом для нас – настоящее испытание. Надеюсь, мы с женой останемся в хороших отношениях даже во время длительной изоляции. К счастью, у нас всегда достаточно работы на ферме. Фабиана также следит за своей кофейной плантацией. Пол ребёнка? Наконец-то у меня будет мальчик, - рассказал Экклстоун швейцарскому изданию Blick.

В Формулу-1 Берни пришел в качестве гонщика: он участвовал в двух Гран-при в сезоне 1958 года. Затем Экклстоун приобрёл команду «Брэбем», которой руководил в течение 15 лет. А потом он вышел в топ-менеджеры самой престижной гонки планеты и управлял ею до 2017 года, пока не ушел на покой.

Дочь Берни Тамара Экклстоун - модель и светская львица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Берни Тамара Экклстоун - модель и светская львица.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние годы Берни был известен своими громкими романами. До Фабианы, на которой он женился в 2012 году, он жил в браке с сербской моделью Славикой Радич. Супруги развелись в 2009 году. Соли и перца британским таблоидам добавили и младшие дочери миллиардера – 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра Экклстоун, обе красотки и светские львицы. Тамара известна еще и как модель – она не раз снималась обнаженной и в нижнем белье для обложек мужских журналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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