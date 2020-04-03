Создатель «Дома-2» раскрыл Собчак секрет успеха Бузовой: «На нее смотрят и думают – боже, какая дура!»

Новым героем программы «Осторожно, Собчак!» стал Валерий Комиссаров – экс ведущий передачи «Моя семья» и создатель самого долгоиграющего реалити-шоу «Дом-2». В беседе с Ксенией Собчак он раскрыл главный секрет успеха Ольги Бузовой: несмотря на то, что зрители считают Ольгу глупенькой, на самом деле она очень умная. Именно это качество – простота – и привлекло в свое время Комиссарова, который решил сделать участницу «Дома-2» телеведущей.

- Она такая потрясающая, она такой символ, в хорошем смысле слова, она такой «Емеля-дурачок», который говорит: «Езжайте-ка, вёдра, сами», - рассказал Комиссаров.

В беседе с Ксенией Собчак Комиссаров раскрыл главный секрет успеха Ольги Бузовой. Фото: кадр видео.

- Все, кто её не знает, считают ее глупым человеком, а она на самом деле умная. И когда женщина смотрит на неё, то Бузова действует как антидепрессант. Думает: «Боже, какая дура! Если такая дура пробилась, то мне ещё больше повезёт», - уверен Комиссаров.Ветеран российского телевидения уверен: Ольгу обожают из-за того, что она повышает самооценку других женщин.

К слову, он далеко не первый коллега Ольги, который признает: за ее имиджем глупенькй звезды на самом деле скрывается очень умный и расчетливый человек. За это качество Бузову полюбил и ее нынешний бойфренд – блогер Давид Манукян. К слову он, как и Ольга, старается брать публику простотой. В разгар эпидемии коронавируса, например, Давид снял видеоролик, в котором он приносит Ольге упаковку туалетной бумаги. В ответ телеведущая бурно радуется проявлению щедрости своего мужчины. Последний пиар-ход Манукяна связан с дефицитной гречкой: блогер раздал прохожим на улице целую тонну крупы. Вместе с гречкой Давид вручал нуждающимся еще и упаковку туалетной бумаги.

Отношения 34-летней певицы и 27-летнего блогера длятся уже год. Ольга не скрывает, что собирается за своего возлюбленного замуж. Пара уже живет под одной крышей и строит планы на будущее. Ольга не отрицает, что она гораздо состоятельнее своего избранника – она много зарабатывает, у нее много имущества. Однако составлять брачный контракт она не собирается. На это решение ее натолкнул предыдущий брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен предложил Ольге оформить брачный контракт, и это обидело ее до глубины души.

- Мне было больно, потому что состоялся развод, и я ни копейки не взяла, хотя могла бы по судам, сейчас все это делается. Более того, я отдала все, у меня забрали... я такой человек, что я никогда ничего чужого не возьму. И мне было так больно осознавать, что он подстраховывается, по-женски мне было больно, - говорит Ольга. - Поэтому вступать в отношения и в брак с этими бумажками... я считаю, что это вот стремно. Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?

Нынешний бойфренд Бузовой - блогер Давид Манукян. Фото: Инстаграм.

При этом Ольга признает, что когда-нибудь ей придется обсудить материальный вопрос с Давидом. Но она надеется на благородство своего избранника и на то, что он любит ее так же крепко, как она его.

Сейчас влюбленные живут вместе в просторной квартире, которую Давид снял для Ольги и ее собак. Телеведущая строит свой дом, куда она планирует переехать вместе с возлюбленным. По словам Ольги, она уже решила сделать интерьер своего будущего жилища менее женским и попросила дизайнера добавить в оформление гардеробной комнаты каких-нибудь мужских цветов.