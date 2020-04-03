Коронавирус в США, последние новости на 3 апреля 2020: число заболеваний достигло 245 тысяч

На 3 апреля 2020 года последние новости о коронавирусе в США таковы: число заболеваний достигло 245 213, смертей - 5 983. Выздоровели же от опасной инфекции 9 090 человек.

Самая сложная ситуация в Нью-Йорке, который является эпицентром коронавируса. Все стационары заполнены больными, поэтому в парках развернули шатры мобильных госпиталей, а у берегов разместили плавучие госпитали. А не так давно в сеть попало видео, поразившее многих. На кадрах у одной из больниц в рефрижератор загружают тела умерших.

В штатах уже несколько недель как введен особый режим по аналогии с другими странами: закрыты все рестораны, кафе и бары, временно запрещен въезд иностранных граждан, все учащиеся перешли на дистанционный формат обучения. Правительство всеми силами пытается остановить распространение коронавирусной инфекции. Но, в то же время, в Белом доме оценивают происходящее так - уже в апреле количество смертей от болезни может достигнуть 100-200 тысяч.

- Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится, - сообщил лидер США Дональд Трамп на пресс-конференции 29 марта. Также он заметил, что пик смертности будет достигнут через две недели.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 3 апреля 2020 года неутешительные - на фоне эпидемии заканчивается запас медицинских халатов, масок, респираторов из Национального стратегического резерва. Штатам оказывают помощь другие страны, в том числе и Россия, которая накануне отправила им самолет с медицинским грузом.