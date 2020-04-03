2020-04-03T15:59:39+03:00
Звезды

Федор Добронравов: «Все съемки остановились, но я счастлив… по-своему»

Популярный актер собрал свою большую семью в загородном коттедже в Подмосковье
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актер Федор Добронравов.Актер Федор Добронравов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Мы думали Федор Добронравов, который очень востребованный актер, сейчас воспользуется нерабочим месяцем и засядет за книжками и фильмами. В «мирное время» его на культурную программу не хватает из-за занятости. А сейчас – вагон свободного времени. Позвонили ему – может чего порекомендует из интересного.

- Не прочел еще ни одной книжки! Да и что я могу посоветовать?.. Миллион книг и миллион фильмов существует, которые можно почитать и посмотреть. Каждый пускай выбирает по своему вкусу, - сказал строгий Федор Викторович. – Я, как и все, сейчас сижу дома и занимаюсь семьей.

У меня три внучки – Варвара, Василиса, Вероника - от двух до десяти лет. Целый день с утра и до вечера ими занимаюсь.

Детские книжки им, конечно, читаю – сказки русские народные. А фильмы не смотрю. Когда мне смотреть, когда три внучки? Некогда мне пока.

Младшая слишком маленькая, чтобы детские фильмы смотреть. А у старшей – уроки в школе, которые проходят дистанционно. Она занимается по компьютеру удаленно. Помощников никогда у нас не было. Мы с женой занимались детьми, а теперь внуками сами. Только в этом случае можно говорить о воспитании. Я наконец-то собрал всю семью вместе. Из-за карантина у всех появилось свободное время и это замечательно.

- Не только работа в театре, но и съемки "Сватов" остановились?

- Все остановилось. Весь мир остановился, не знаю, к чему это приведет и как повлияет на экономику. Но мои родные и любимые рядом. И я счастлив по-своему. Во всем есть свои прелести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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