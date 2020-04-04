Флешмоб рыбаков России набрал сотни тысяч просмотров

Хороший пример заразителен, вслед за врачами тысячи работников рыбной отрасли России запустили в социальных сетях флешмоб под хештегом #рыбакиработают. Промысловики и переработчики рыбы призвали сограждан соблюдать режим самоизоляции, не выходить без надобности из дома и пообещали, что дефицита рыбы в стране не допустят.

Коронавирус российским рыбакам не помеха!.

Вирусные видео снимали прямо в рабочих условиях на траулерах, краболовах, плавзаводах, предприятиях по переработке рыбы и по производству консервов.

«Мы продолжаем ловить рыбу для вас», «Мы накормим страну рыбой», «Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить страну рыбой» - такие трогательные слова написали на плакатах участники акции. К простым людям, к потребителям со своих судов обратились капитаны, матросы, судовые механики, а также другие представители рыбацких профессий.

«Продовольственная безопасность страны в это непростое время – это главная задача для нас, рыбаков. И мы ее обеспечим. Мы накормим нашу страну рыбой, дефицита не будет» - вот главный посыл всех, кто сейчас в тяжелых условиях трудятся в открытом море.

Конечно, такой флэшмоб не остался незамеченным – люди в социальных сетях отреагировали сотнями комментариев, перепостами видео, завязались острые дискуссии по поводу карантина, рыбы и продовольственной безопасности страны в целом.

Прокомментировал такую популярность флешмоба и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

- Рыбная отрасль России имеет для страны стратегическое значение, одна из ее главных задач – обеспечить продовольственную безопасность страны, поэтому даже в период всероссийского карантина, промысел и переработка рыбы не приостанавливаются. В море и на береговых предприятиях трудится около 100 000 человек, их задача не допустить дефицита рыбы и рыбопродукции в России. Именно об этом говорят плакаты в руках участников флешмоба, - сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Отметим, в акции приняли рыбаки и переработчики со всей страны – От Камчатки и Сахалина до Карелии и Калининграда. В ВАРПЭ уточнили, что опознали на видео экипажи судов, которые сейчас ведут промысел в Охотском, Баренцевом, Белом морях, Северной Атлантике, зоне Фарерских островов, а также работников рыбзаводов Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Мурманской и Сахалинской областей, других регионов страны.

Как сообщили в ВАРПЭ, сейчас промысел продолжает более 260 рыболовецких судов, они добывают минтай, сельдь, треску, пикшу путассу, скумбрию, атлантическую сардину, креветку и крабов. К 1 апреля 2020 года российские рыбаки добыли около 1,4 млн тонн водных биоресурсов. Все это подтверждает то, какую важную роль играет рыбная отрасль не только в обеспечении продовольственной безопасности страны, но в и поддержании стабильности бюджетной системы и сохранения занятости. В работе рыбохозяйственного комплекса задействовано около 100 тысяч человек, а фонд оплаты труда превышает 150 млрд рублей в год. В 2019 году рыбопромышленные предприятия заплатили налогов на сумму свыше 32 млрд рублей, а в территориальные отделения Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования – свыше 20 млрд рублей.

Справка «КП»: По данным ФНС, рыбная отрасль - ключевой налогоплательщик в аграрно-продовольственном секторе российской экономики - по итогам 2019 года рыбопромышленные предприятия заплатили налоги и обязательные взносы в социальные фонды на сумму около 100 млрд рублей – это почти 15% от общего объема налоговых поступлений сектора АПК. Налоги и взносы в социальные фонды рыбной отрасли превосходят по объёму мясную (50,6 млрд рублей), молочную (46,5 млрд рублей) и сахарную (10,3 млрд рублей) отрасли аграрно-продовольственного комплекса и уступает только отрасли «Растениеводство и животноводство» (220 млрд рублей). При этом рыбопромышленные предприятия не получают никаких дотаций из бюджетной системы страны, в ходе состоявшихся в сентябре 2019 года «крабовых аукционов» они заплатили государству свыше 140 млрд рублей.