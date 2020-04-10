«Не спускайте полиции планы по штрафам!»

Самые яркие отклики на статью Георгия Бовта «Путин сделал разворот, чтобы губернаторы не грохнули все».

Антон:

Буду буквально молиться, чтобы дали в регионы указание: «Не спускать полиции план по штрафам!» Иначе в усердии лбы разобьют! С местечковыми олигархами связываться не будут, а простолюдинов ошкурят только так.

Игорь:

Если здраво рассуждать - это просто невозможно одновременно не грохнуть экономику и спасти население от эпидемии! Невозможно усидеть на этих двух стульях! Но руководители все равно это хотят. Неужели непонятно, что спасение жизней людей важнее экономики?! Но такое спасение возможно только за счет распечатывания государственной кубышки, объявления всеобщего строгого карантина с применением полиции. Обязательного обеспечения граждан продовольствием и прочим на время карантина. Только тогда можно будет успешно победить эту заразу.

Игнат:

Да просто все. Освободите Россию от мигрантов. И 10 миллионов рабочих мест освободится для россиян

Света:

Борьбу с коронавирусом очень быстро осознали в США. Там скупили все в оружейных магазинах.

Валя:

А с другой стороны. Чего так все вцепились в этот Фонд национального благосостояния? Он вообще кем накоплен и с чьей подачи? Еще недавно все говорили, мол, давайте раздадим всё пенсионерам, нуждающимся. Плюс доходы от продажи нефти поделим. Не так ли? И что бы сейчас делали не будь этого ФНБ?

Владислав:

А что в аптеках? Маски по 100 рублей за штуку. В магазинах лимоны взлетели в цене. Как это остановить?