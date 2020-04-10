2020-04-10T16:33:24+03:00
Общество

«Не спускайте полиции планы по штрафам!»

Заметка публициста Георгия Бовта «Путин сделал разворот, чтобы губернаторы не грохнули все» собрала на сайте kp.ru 258 откликов. Приводим самые яркие из них
Поделиться:
Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Самые яркие отклики на статью Георгия Бовта «Путин сделал разворот, чтобы губернаторы не грохнули все».

Антон:

Буду буквально молиться, чтобы дали в регионы указание: «Не спускать полиции план по штрафам!» Иначе в усердии лбы разобьют! С местечковыми олигархами связываться не будут, а простолюдинов ошкурят только так.

Игорь:

Если здраво рассуждать - это просто невозможно одновременно не грохнуть экономику и спасти население от эпидемии! Невозможно усидеть на этих двух стульях! Но руководители все равно это хотят. Неужели непонятно, что спасение жизней людей важнее экономики?! Но такое спасение возможно только за счет распечатывания государственной кубышки, объявления всеобщего строгого карантина с применением полиции. Обязательного обеспечения граждан продовольствием и прочим на время карантина. Только тогда можно будет успешно победить эту заразу.

Игнат:

Да просто все. Освободите Россию от мигрантов. И 10 миллионов рабочих мест освободится для россиян

Света:

Борьбу с коронавирусом очень быстро осознали в США. Там скупили все в оружейных магазинах.

Валя:

А с другой стороны. Чего так все вцепились в этот Фонд национального благосостояния? Он вообще кем накоплен и с чьей подачи? Еще недавно все говорили, мол, давайте раздадим всё пенсионерам, нуждающимся. Плюс доходы от продажи нефти поделим. Не так ли? И что бы сейчас делали не будь этого ФНБ?

Владислав:

А что в аптеках? Маски по 100 рублей за штуку. В магазинах лимоны взлетели в цене. Как это остановить?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке
Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Состояние здоровья Бориса Джосона: зараженный коронавирусом премьер "только начал поправляться"
Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли
Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции
Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту
В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут
Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США
Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США