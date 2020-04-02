2020-04-02T23:33:47+03:00
Здоровье

В России открыта круглосуточная горячая линия для помощи онкобольным во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн
Анна НИКОЛАЕВА
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Горячая линия создана при поддержке Минздрава РоссииГорячая линия создана при поддержке Минздрава РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Круглосуточная бесплатная горячая линия для онкопациентов, их родных и близких заработала 27 марта 2020 года в Москве. За это время на нее поступило более 5 тысяч обращений. Номер для звонков: 8 800 444 31 02.

30 специалистов Московского онкологического института имени П.А. Герцена в режиме реального времени отвечают на все вопросы, связанные с диагностикой и лечением злокачественных заболеваний в период эпидемии коронавируса.

Горячая линия создана при поддержке Минздрава России, сообщают в Институте им. Герцена.

- Чаще всего нас спрашивают, можно ли прерывать назначенное онколечение во время эпидемии, будет ли достаточно выписанных лекарств для химиотерапии, что делать, если все же появились симптомы ОРВИ - продолжать лечение или нет, - рассказывает главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн. - Людей также интересует, что делать, если в клинике по месту жительства закрыли отделение или вообще отказывают в помощи онкобольным. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся и буквально в индивидуальном порядке разрешать вопросы наших пациентов. Хочу еще раз обратиться ко всем пациентам: не волнуйтесь! НМИЦ радиологии и его филиалы продолжают работу в штатном режиме и мы поможем всем обратившимся к нам без исключения. Призываю вас не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте НМИЦ радиологии.

Телефон кол-центра, где вы можете проверить свою запись или записаться на прием: 8 495 150 11 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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