2020-04-02T23:53:34+03:00
Звезды

Певица Лика Стар из Италии: «Вы полагаете, что здесь всем выплатили пособие 600 евро, а люди не потеряли бизнес?»

Звезда призвала создавать кассу взаимопомощи
Ирина ВИКТОРОВА
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Сама Лика в Италии занимается бизнесом – арендой виллСама Лика в Италии занимается бизнесом – арендой виллФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Лика Стар 18 лет живет в Италии, на острове Сардиния. Там у нее семья – муж-бизнесмен, дети. Сама Лика в Италии занимается бизнесом – арендой вилл, а в Россию летала выступать. Вчера мы созванивались с Ликой, и она рассказывала, что они сидят на карантине уже 25 дней: «Пообещали выплатить по 600 евро». 600 евро – это 50490 рублей. Однако выплачивают не всем, а определенным категориям граждан.

Сегодня после того, как в России продлили карантин до конца месяца, Лика призвала не паниковать – сейчас другие задачи: соблюдать правила самоизоляции. Лика проясняет ситуацию в Италии: «А как вы думаете, что сейчас происходит с людьми в Италии, которые почти месяц сидят без работы дома на карантине? Вы наивно полагаете, что здесь всем выплатили обещанное пособие 600 евро? Вы что думаете, что люди в Италии не потеряли бизнес, свои трудовые места? Что здесь всех нас кормит и поят?» Певица получила счет только за свет в 290 евро: «Кто мне его оплатит? У меня нет работы и неизвестно когда она теперь будет! У меня трое детей! Кто оплатит аренду офиса моему мужу? Кто вернёт ему прибыль от слетевших контрактов? Прекращайте паниковать! Кроме нас никто нам сейчас не поможет! Я ещё две недели назад писала в своём посте о кассе взаимопомощи…»

Лика в таком виде выходит в магазин за продуктами: очки, перчатки, в вот маски — дефицитный товар Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лика в таком виде выходит в магазин за продуктами: очки, перчатки, в вот маски — дефицитный товарФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица считает, что нужно продумать процесс организации кассы взаимопомощи. Лика видит перспективу в этой идее, потому что кризис оказался затяжной. Выходить из него людям в каждой отрасли станет проще, объединившись. А пока Лика не теряет оптимизма и советует, как только потеплеет – мыть окна: «Мы все уже в Италии окна по два раза на карантине перемыли. Помогает стать лучше и чище». А еще: «Пока сидим на карантине составляем список своих желаний, а самое главное обещаем себе на 100% их реализовать… Думаю, что благодаря этому мы станем намного сплоченнее, терпимее, расставим правильные приоритеты, проделаем колоссальную работу внутри себя, обратимся за помощью к Богу и просто наконец поймем, что мы друг у друга есть!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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