Как отжимали «Дом-2»: Переезд «поляны» под покровом ночи, $50 млн инвестиций, копеечные зарплаты участников шоу и новый хозяин

Кто следит за шоу «Дом-2», а таких в стране много, уж простите, тот знает, что некоторое время назад проект переформатировали. Изменилось все: картинка, место действия (добавилась люксовая локация на Сейшельских островах), типажи героев и даже невидимая сценарная фабула проекта. Все это — результат смены хозяина шоу, которая произошла максимально тихо, без шума и пыли. «Дом-2» стал другим, обновленным и модернизированным. Бывший начальник телестройки Валерий Комиссаров, продававший шоу телеканалу ТНТ, был аккуратно и юридически безупречно «отжат» от проекта. Почему это случилось на самом деле, мы не узнаем никогда. У всех сторон конфликта — своя правда. Но после интервью продюсера Ксении Собчак стало понятно, что за вежливые люди участвовали в спецоперации по аннексии «Дома-2» и почему Комиссаров до сих пор не может этого простить.

Бывший начальник телестройки Валерий Комиссаров

По схеме Крыма: ночной переезд, перезагрузка, сепаратный мир

Продюсер и режиссер Валерий Комиссаров, экс-спецкор программы «Взгляд», ведущий шоу «Моя семья» и создатель трэш-проекта «Окна», запустил «Дом-2» в эфир ТНТ в 2004 году. Мало кто помнит, но поначалу вел шоу Дмитрий Нагиев (а «Дом-1» - Николай Басков). Потом появились Ксения Собчак и Ксения Бородина — телеведущие-антагонистки.

Десять лет Валерий Комиссаров через аффилированные структуры (он был депутатом Госдумы трех созывов и не мог заниматься бизнесом, но мог — творчеством) владел проектом и производил его для канала ТНТ.

Старая поляна

А потом в ночь с 22 на 23 апреля 2014 года вся «поляна», включая участников, аппаратуру и техперсонал, в полном составе выехала с территории «Дома-2» (Истринский район Подмосковья, недалеко от деревни Лешково) на автобусах и заселилась на подготовленную территорию в Новой Москве. Там было все тоже самое, что и на старой «поляне». Только свежее и крутое. Через некоторое время проект объявил об открытии филиала — на Сейшельских островах. Участники шоу улетали туда и жили на острове Маэ, чтобы строить любовь. Бесплатно.

Новая поляна

Кто за этим стоит

У проекта появился новый хозяин — «король госзакупок», поставщик труб для «Транснефти» и постоялец списка Forbes — Александр Карманов. Именно он заключил новый договор с ТНТ (то есть его компания вместо фирм Комиссарова до сих пор снимает шоу и продает его каналу). Он, по слухам, влил в апгрейд проекта порядка 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей). На эти деньги была выстроена новая «поляна», структурно идентичная старой, закуплено дорогущее оборудование: теперь «Дом-2» снимают в окрестностях поселка Летова роща в Новой Москве. «Лобное место» и другие объекты находятся на удалении от местных коттеджных и дачных поселков. Кроме того, был организован филиал «Дома-2» — несколько вилл и отдельная территория на Сейшелах, где у Карманова есть небольшой рыбзавод и, возможно, кусок земли. Новую локацию назвали «Остров любви».

Кроме того, был организован филиал «Дома-2» — несколько вилл и отдельная территория на Сейшелах

Ольга Бузова - Live. Выпуск #8 ( Новый хит, Остров любви Дом2, Сейшелы)..

Почему Комиссарова отстранили

У каждого своя правда. Позиция Валерия Комиссарова такова: его предал исполнительный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский, который много лет был правой рукой. Именно он заключил сепаратный мир с Александром Кармановым, гарантировал бесконфликтный тайный переезд со старой площадки на новую, и увел за собой всю команду. Права на название и формат принадлежали ТНТ, а потом — Comedy Club. Именно они и заключили договор с новым производителем контента.

varvina Михайловский с женой Варвиной - бывшей участницей проекта

Сам Михайловский видит картину иначе: Комиссаров уже долго не вел прямое управление проектом, а только делегировал полномочия помощникам (Михайловскому и шеф-редактору шоу Александру Расторгуеву). Продюсер уехал в США и скорее всего собирался остаться там жить. Сложил ради этого даже депутатский мандат. Более того, пошли слухи о продаже проекта «Дом-2» целиком — вместе с командой — частному лицу. Об этом узнали на ТНТ и начали готовить замену вероломному продюсеру. Без Комиссарова едва удалось удержать Ольгу Бузову от ухода с проекта. Без Комиссарова Михайловскому пришлось переходить на сторону «поглотителей» проекта, чтобы выжить: съемочное оборудование «Дома-2» не соответствовало времени, мебель не менялась, картинка устарела. Доходило до того, что участники шоу вынуждены были есть руками, потому что приборов не хватало на всех — сметы на покупку утвари месяцами лежали в бухгалтерии без подписи Комиссарова. Многие уходили с проекта из-за условий быта. Михайловский выяснил, что деньги на обновление шоу — косметический ремонт и техническая модернизация (ТВ уже начало работать с цифровой записью, пока «Дом-2» по старинке снимали на кассеты Betacam) — ТНТ выделял продюсеру. На что они уходили — неизвестно.

- Чушь, абсолютная провокация! - отрицает все Комиссаров. - Моя команда (Михайловский и Расторгуев — Авт.) дискредитировала меня в глазах участников и телеканала. По поводу мебели и всего остального — ложь, чистая ложь. Просто тот самый исполнительный продюсер захотел стать главным, как я. Но где он теперь? (после перехода на новые рельсы Михайловский стал генеральным продюсером «Дома-2», а в 2017 году покинул проект, обосновав это желанием строить семью с женой — Натальей Варвиной, бывшей участницей шоу). Он просто подговорил всю команду уйти, пока меня не было. Классический синдром второго человека.

Об операции «Рокировка» отец-основатель проекта, по словам Михайловского, узнал в середине апреля, а не в ночь переезда. Информация просочилась через инстаграм тех, кто проверял готовность новой съемочной площадки.

Комиссаров подтверждает, что в момент, когда начались переговоры ТНТ с новым потенциальным руководством, действительно находился в Америке и собирался покупать канал RTVi, вещающий за рубежом на русскоязычную аудиторию, у Владимира Гусинского за 10 миллионов долларов (780 миллионов рублей) при поддержке инвесторов. Однако настаивает, что это было лишь бизнес-путешествием, и покидать Россию он никогда не хотел. Сумму, за которую Михайловский мог пойти на предательство, Комиссаров оценивает примерно в 1 миллион долларов (77,5 миллионов рублей). В «Доме-2» исполнительный продюсер получал 10 тысяч долларов (775 тысяч рублей) в месяц.

Как изменился «Дом-2»

С момента смены руководства все стало работать по четкой схеме формата. И Комиссаров, и Михайловский сходятся во мнении в том, что ярких харизматичных участников (таких, как Ольга Бузова, Алена Водонаева, Роман Третьяков, Андрей Чуев, Александр Гобозов и другие) стало меньше. Из «Дома-2» ушла душа — в том понимании, в котором она там была. Потому что новый владелец шоу — бизнесмен, а значит импровизация и «иммунитеты» для выбывающих по результатам голосования участников исключены. «Он — поборник правил», — подчеркивает Михайловский. Если раньше ведущие «подтягивали» и оставляли тех, кого пытался слить коллектив, ради драматургии — пусть и слегка наигранной, сконструированной шеф-редактором (это наглядно показано в документальной ленте Виталия Манского «Девственность»), но условно честной, многие действительно старались строить любовь, искренне занимались сексом на проекте и даже пытались покончить с собой из-за невзаимности. Заметные и экстравагантные юноши, истеричные девушки, фрикообразные толстяки, шизоиды всех мастей — «Дом-2» был пристанищем энергичных и громких, сирых и убогих. Люди следили за ними, голосовали и даже отправляли СМС по сто рублей за штуку (некоторое время в эфире шоу работал чат сообщений).

Степан Менщиков и Алена Водонаева

Теперь все иначе: красивые мальчики и девочки с идеальными телами, подходящие для инстаграм-фотосессий, греются на Мальдивах или скучают на «поляне», будучи не в силах сгенерировать действительно интересный и хайповый контент, который аудитории хотелось бы обсуждать. «Герои пустые, интриги нелепы», как читает рэпер Хаски. Хотя снято и срежиссировано это безупречно. Иногда операторы так сильно стараются «дать красивое кино», что немного переусердствуют и перемежают незамысловатые диалоги участников с арт-хаусными картинками: ползет жучок, полетела птичка, блеснули часы на руке, закат...

Степан Менщиков вернулся на проект

В последнее время программа очевидно испытывает проблемы со зрительским вниманием. И главный показатель этого — попытка вернуть в шоу «старичков». Тех, кто уже сделал себе имя в «Доме-2», обладает звездным шлейфом и может взбодрить заскучавшую аудиторию шоу, начали за деньги (около 150 тысяч рублей в месяц) звать обратно. Так в проекте появились Степан Менщиков, Николай Должанский и Валерий Блюменкранц, однако большинство суперзвезд, приглашенных вернуться, отказались.

Что касается зарплат, которые называли ранее участники шоу, то цифры сильно расходятся с тем, что озвучил Комиссаров. По данным продюсера, к примеру, Сергей Пынзарь — один из ключевых участников проекта — зарабатывал 56 тысяч рублей без вычета налогов. Сами жильцы «Дома-2» уверяли, что звезды проекта получают по 250 тысяч в месяц.