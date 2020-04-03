Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 3 апреля 2020: в стране 205 случаев заражения, два человека скончались

В Узбекистане на 3 апреля официально зафиксировано 205 случая заражения коронавирусом. За сутки цифра увеличилась на 15 человек. Выздоровевших 25 человек, умерло двое. Такую статистику публикуют официальные власти.

В республике действует карантин. Людям запрещено выходить на улицы без острой необходимости, обязательно в медицинских масках. Закрыты места массового скопления людей - непродовольственные магазины. Продолжают работать супермаркеты, продуктовые рынки, а также продуктовые магазины, расположенные внутри жилых кварталов. Под запретом пользование транспортом в личных целях в с 30 марта по 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.

Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

В Ташкенте водителей без стикера начали штрафовать, а автомобили помещают на штрафстоянку.

По информации МВД Узбекистана на 3 апреля, в республике зафиксированы болкк 22 000 случаев нарушения карантина.

- Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются, - сообщает МВД республики.

В республике был создан антикризисный фонд объемом 10 трлн сумов, это около 8 млрд рублей. Часть этих средств направлена на поддержку населения. С 1 апреля планировалось на 10% увеличить число получателей пособий семьям с детьми до 14 лет, по уходу за ребенком до 2 лет и материальной помощи.

Чтобы поддержать работу медиков в этот сложный период, власти установили для них дополнительные стимулирующие выплаты. Их будут выплачивать медперсоналу, который работает на объектах размещения зараженных больных и в лабораториях по выявлению коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Узбекистана запустило работу Call-центра с единым коротким номером 1003. Граждане звонят и получают от специалистов обоснованные с медицинской точки зрения ответы и рекомендации на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Call-центр работает круглосуточно. Здесь более 200 профессоров-преподавателей, врачей в три смены непрерывно отвечают на вопросы граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU