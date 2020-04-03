Коронавирус в Польше, последние новости на 3 апреля 2020: в стране 2833 случая заражения, 57 человек скончались

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны приняли решение закрыть границы, чтобы противодействовать распространению вируса COVID-19.

- Контроль не будут производить на границе с Украиной, Россией и Белоруссией - сказал премьер-министр. - Ранее строгий режим вводили на десять дней, теперь же настал черед продлить его на двадцать. Если ситуация не изменится, строгий карантинный режим будет длиться месяц. Все, кто возвращается в страну, должны отправиться домой и самоизолироваться на 14 дней.

По официальным данным Министерства здравоохранения Польши на 3 апреля, в стране выявлено 2833 случая коронавируса, новых случаев 254, выздоровели 56 человек, 57 умерли. За сутки число погибших увеличилось на 14 человек.

За нарушение правил карантина людям грозит штраф от 1100 евро до 6 600 евро.

Меняются правила совершения покупок в магазинах. На одной кассе на расстоянии два метра друг от друга могут находиться только три человека.

Например, если в магазине 5 касс, в один момент на территории магазина может находиться 15 клиентов. Подобные ужесточения коснутся также ярмарок и киосков.

Власти Польши запретили самостоятельные прогулки несовершеннолетних. Люди до 18 лет могут пребывать на улице только со взрослыми. Также будут закрыты косметические кабинеты, тату-салоны, парикмахерские. Вводится запрет аренды городских велосипедов, ограничения на посещение городских парков.

Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека, за исключением родителей и детей.

Продовольственные магазины продолжат работать, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине. Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

Власти Польши планируют ввести изменения, которые коснутся людей, находящихся на карантине. Они будут изолированы, в том числе от своих родственников и близких, иначе на 14-дневный карантин обязаны будут пойти все члены семьи.

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