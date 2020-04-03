2020-04-03T11:10:23+03:00
Происшествия

"Вешал турник и упал на табуретку". В Электрогорске школьник попал в больницу с дыркой в животе

Мальчик был госпитализирован с серьёзными повреждениями внутренних органов
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 1 апреля в одну из больниц московской области поступил подросток с серьёзным ранением, это не был результат дворовой потасовки или нападения хулиганов. Травмы 16-летний Михаил получил в собственной квартире, когда пытался самостоятельно повесить на стену в коридоре турник. Таким способом парень рассчитывал не прекращать занятия спортом во время затянувшейся домашней самоизоляции. Но в процессе монтажа Миша потерял равновесие и упал с табуретки, на которой стоял. По неудачному стечению обстоятельств падение пришлось прямо на ножку опрокинувшегося под школьником стула.

- Бригадой скорой помощи в Электрогорскую городскую больницу был доставлен несовершеннолетний, у которого была диагностирована рваная рана правой паховой области, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкой кишки. – сообщил kp.ru источник

Теперь на какое-то время о спорте парню придётся забыть, пока Миша будет находиться в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
43-летняя женщина вернулась из Франции, сдала анализы, всем известный диагноз подтвердился, но актриса пропала со своего адреса, где должна была быть на карантине
Новости 24
ФСБ предотвратила теракты сразу в Ставрополье и на Ямале
Утилизация медицинских масок после использования: полезные советы от российских коммунальщиков
Памфилова предложила отложить более 90 уже назначенных голосований из-за коронавируса
Боец Крылов рассказал, как на Украине восприняли его желание получить российский паспорт
Власти регионов будут сами решать продлевать ли общероссийские каникулы
Назван размер убытков, которые несут московские таксисты
Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня
Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова
Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию
Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты
Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет
Эксперты рассказали о профессиях, которые переживут любой кризис
Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценен в 500 миллионов рублей
Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет