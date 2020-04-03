"Вешал турник и упал на табуретку". В Электрогорске школьник попал в больницу с дыркой в животе

Вечером 1 апреля в одну из больниц московской области поступил подросток с серьёзным ранением, это не был результат дворовой потасовки или нападения хулиганов. Травмы 16-летний Михаил получил в собственной квартире, когда пытался самостоятельно повесить на стену в коридоре турник. Таким способом парень рассчитывал не прекращать занятия спортом во время затянувшейся домашней самоизоляции. Но в процессе монтажа Миша потерял равновесие и упал с табуретки, на которой стоял. По неудачному стечению обстоятельств падение пришлось прямо на ножку опрокинувшегося под школьником стула.

- Бригадой скорой помощи в Электрогорскую городскую больницу был доставлен несовершеннолетний, у которого была диагностирована рваная рана правой паховой области, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкой кишки. – сообщил kp.ru источник

Теперь на какое-то время о спорте парню придётся забыть, пока Миша будет находиться в больнице под наблюдением врачей.