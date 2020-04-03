2020-04-03T13:13:47+03:00
Дом. Семья

Из-за коронавируса носорог и тигры чуть не остались без еды

К счастью, в ситуацию вмешался Росгосцирк.
Ирина КОСТЕРИНА
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Фото: Сергей Барсуков, предоставлено РосгосциркомФото: Сергей Барсуков, предоставлено Росгосцирком
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Коронавирус не щадит никого. Досталось от него и редким животным, занесённым в Красную книгу. Белый носорог Мафуньян и шесть редчайших бенгальских тигров находились вместе со своими дрессировщиками, представителями известной цирковой династии Федотовых-Нестеровых, на гастролях в Хабаровске, когда «грянул гром». Все массовые мероприятия отменили, в том числе и цирковые представления, и животные остались без пропитания.

Фото: Максим Наплеков, предоставлено Росгосцирком

Фото: Максим Наплеков, предоставлено Росгосцирком

– В данный момент мы находимся на полном самообеспечении. Самая большая статья расходов – это закупка мяса для наших тигруль. Нас ждут непростые времена, – написала на своей странице в Instagram. дрессировщица тигров Алиса Нестерова.

Фото: Сергей Барсуков, предоставлено Росгосцирком

Фото: Сергей Барсуков, предоставлено Росгосцирком

Ежедневно животным требовалось 40 килограммов мяса, 30 килограммов сена, 5-6 килограммов фруктов и овощей. Такой рацион свои подопечным дрессировщики обеспечить не могли. К ситуации пришлось подключиться Росгосцирку.

Сейчас «звёздная» команда, состоящая из носорога, тигров, а также такс, бобтейлов и пуделей, находится на пути в Екатеринбург. Животные получают полноценное питание, а дрессировщики скоро вновь заключат контракт с Росгосцирком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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