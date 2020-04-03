2020-04-03T13:38:58+03:00
В мире

В Праге снесли памятник Коневу со словами: «У него не было маски»

Циничную фразу написал в соцсетях один из инициаторов демонтажа
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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После долгой общественной полемики в Праге всё-таки снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу — одному из освободителей этого города в 1945 году.После долгой общественной полемики в Праге всё-таки снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу — одному из освободителей этого города в 1945 году.Фото: СОЦСЕТИ
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После долгой общественной полемики в Праге всё-таки снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу — одному из освободителей этого города в 1945 году.

За сохранение монумента высказывались очень многие: от простых пражан до президента страны Милоша Земана. Но по закону местные власти здесь обладают большой свободой, вот и «сносная» инициатива формально исходит от руководства района «Прага-6», где находился памятник.

При этом староста (глава) района Ондржей Коларж сопроводил процесс издевательским комментарием: «У него [памятника Коневу] не было маски. Правила применяются ко всем одинаково» — такой пост региональный политик разместил под фотографией демонтажа монумента.

Формальная причина — Конев якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Ряд современных публицистов называют те события «попыткой цветной революции и её подавлением», оправдывая действия СССР. В то же время даже чешские историки-ревизионисты не могут предоставить бесспорных доказательств, что Конев, к тому времени уже находившийся не на первых ролях, действительно принимал участие в подготовке той военной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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