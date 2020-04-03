Коронавирус в Израиле, последние новости на 3 апреля 2020: число заболевших превысило семь тысяч

Число зараженных коронавирусом в Израиле продолжает стремительно расти. По данным Минздрава на 3 апреля 2020 года, в стране заболели 7030 человек. За последние сутки в больнице «Шиба» скончался 71-летний мужчина, он стал 37 жертвой инфекции в стране.

Отмечается, что в числе заболевших 116 военнослужащих ЦАХАЛ.

- 115 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 95 находятся на аппарате ИВЛ. 144 человека в состоянии средней тяжести, у остальных заболевших болезнь протекает в легкой форме, - отмечают специалисты Минздрава Израиля.

Кроме этого местные власти опубликовали рейтинг городов-лидеров по количеству заболевших. На первом месте Иерусалим – 1003 человека, Бней-Брака – 966 человек, в столице Тель-Авиве – 335 пациентов.

Стоит добавить, что в городе Бней-Брака ввели особый режим: улицы патрулируют полиция и войска. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае ЧП.

ОФИЦИАЛЬНО

Штрафы за нарушение карантина в Израиле – до пяти тысяч шекелей (порядка $1 500). На данный момент оштрафованы более 4000 человек.