Андрей Макаревич: На карантине - не психовать! У вас дома масса дел. Ну, сколько можно их откладывать?
В воскресенье, 5 апреля, на Радио «Комсомольская правда» состоится марафон «Добро против коронавируса». Эта акция пройдёт с 12.00 до 22.00 по московскому времени. Известные музыканты и актеры выйдут к нам в прямой эфир по скайпу, чтобы исполнить песни, пообщаться с нашими радиослушателями.
В числе тех, кто примет участие в радиомарафоне, будет и Андрей Макаревич. В пятницу, 3 апреля, мы связались с ним по телефону...
- Андрей, спасибо огромное, что согласился к нам примкнуть... Вот ещё хотел узнать: как ты воспринял известие о том, что наши «карантинные каникулы» продлеваются до 30 апреля?
- Без особой радости, естественно.
- И по-прежнему не собираешься никуда выходить, будешь дома?
- Я – законопослушный гражданин. Знаешь?
- Знаю. А продукты у тебя есть, запасся?
- А за продуктами никто не запрещает выходить. Не сгущай краски.
- А что покупаешь, когда выходишь?
- Мне сейчас некогда, Саш.
- Чем занимаешься в эти карантинные дни?
- Самыми обычными делами. Играю на инструменте. Читаю книги. Выбрасываю ненужный мусор. Что-то рисую. Что-то смотрю. Да масса занятий.
- Много звонков от друзей, от журналистов, от Гамова?
- От Гамова – много.
- Твой совет законопослушным людям, которые любят Макаревича, «Комсомолку» - как вообще быть?
- Не психовать. Успокоиться. На свете есть масса дел, которые мы не доделали, хотели сделать, сидя дома. Надо вспомнить об этом. Если угодно, составить себе какой-нибудь график.
- У тебя он есть?
- Мне он не нужен.
- На инструменте как занимаешься? Вспоминаешь мелодии или новые пишешь?
- Гаммы играю.
- Чтобы не потерять форму?
- Конечно.
- Тогда до встречи в нашем воскресном радиоэфире!
- Вот и поговорим подробно...
Андрей Макаревич: «На карантине - не психовать! У вас дома масса дел. Ну, сколько их можно откладывать?» Лидер «Машины времени» подтвердил своё участие в акции Радио «Комсомольская правда» «Добро против коронавируса» 5 апреля
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин сделал апрель выходным месяцем
Президент во второй раз обратился к гражданам России в связи развитием ситуации с эпидемией коронавируса. Президент заявил, что ради победы над болезнью необходимо продлить режим изоляции и объявил нерабочей не одну неделю, а целый месяц (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»