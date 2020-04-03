2020-04-03T14:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Макаревич: На карантине - не психовать! У вас дома масса дел. Ну, сколько можно их откладывать?

А ещё лидер «Машины времени» подтвердил своё участие в акции Радио «Комсомольская правда» «Добро против коронавируса»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Иван МАКЕЕВ
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В воскресенье, 5 апреля, на Радио «Комсомольская правда» состоится марафон «Добро против коронавируса». Эта акция пройдёт с 12.00 до 22.00 по московскому времени. Известные музыканты и актеры выйдут к нам в прямой эфир по скайпу, чтобы исполнить песни, пообщаться с нашими радиослушателями.

В числе тех, кто примет участие в радиомарафоне, будет и Андрей Макаревич. В пятницу, 3 апреля, мы связались с ним по телефону...

- Андрей, спасибо огромное, что согласился к нам примкнуть... Вот ещё хотел узнать: как ты воспринял известие о том, что наши «карантинные каникулы» продлеваются до 30 апреля?

- Без особой радости, естественно.

- И по-прежнему не собираешься никуда выходить, будешь дома?

- Я – законопослушный гражданин. Знаешь?

- Знаю. А продукты у тебя есть, запасся?

- А за продуктами никто не запрещает выходить. Не сгущай краски.

- А что покупаешь, когда выходишь?

- Мне сейчас некогда, Саш.

- Чем занимаешься в эти карантинные дни?

- Самыми обычными делами. Играю на инструменте. Читаю книги. Выбрасываю ненужный мусор. Что-то рисую. Что-то смотрю. Да масса занятий.

- Много звонков от друзей, от журналистов, от Гамова?

- От Гамова – много.

- Твой совет законопослушным людям, которые любят Макаревича, «Комсомолку» - как вообще быть?

- Не психовать. Успокоиться. На свете есть масса дел, которые мы не доделали, хотели сделать, сидя дома. Надо вспомнить об этом. Если угодно, составить себе какой-нибудь график.

- У тебя он есть?

- Мне он не нужен.

- На инструменте как занимаешься? Вспоминаешь мелодии или новые пишешь?

- Гаммы играю.

- Чтобы не потерять форму?

- Конечно.

- Тогда до встречи в нашем воскресном радиоэфире!

- Вот и поговорим подробно...

Андрей Макаревич: «На карантине - не психовать! У вас дома масса дел. Ну, сколько их можно откладывать?» Лидер «Машины времени» подтвердил своё участие в акции Радио «Комсомольская правда» «Добро против коронавируса» 5 апреля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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