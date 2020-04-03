«Самое время достать секс-игрушки!»: Как пережить карантин и не развестись

Жителям России уже несколько недель без крайней нужды рекомендуют не выходить из дома. На территории страны действует «режим самоизоляции». О том, как не сойти с ума, сидя в четырех стенах, и не развестись после вынужденных «карантинных каникул», в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказала психотерапевт, гештальт-терапевт и сексолог Наталья Терещенко.

Она отметила, что тем семьям, которые были на грани разрыва, сейчас будет особенно сложно.

– Не ссориться невозможно. И если просто терпеть и молчать, то это, в конце концов, приведет к взрыву или к тихому разрушению отношений, – отметила Терещенко в эфире Радио «Комсомольская правда». – Самое главное правило, на мой взгляд, это давать возможность другому побыть одному. И давать себе возможность побыть одному. И детям, особенно подросткам, Если есть в квартире хоть какая-то возможность закрыться в отдельной комнате, то без обид.

Сексолог уверена: каждому человеку необходимо свое личное пространство, свои отдельные интересы и хобби, свой круг общения.

– Обязательно нужно, чтобы мы встречались друг с другом в новизне, чтобы было, на чем вообще встретиться. Потому что если мы слиты как единое целое бесконечно, то интереса не будет, – убеждена Терещенко.

Психолог считает, что сейчас самое время, чтобы наладить отношения со своей второй половиной и поэкспериментировать в постели. Если у вас дома есть сексуальные игрушки – очень хорошо! Пора их использовать.

– Отношения в паре – это то, что может в этой ситуации укреплять, поддерживать и давать силы. И особенно секс. Потому что после секса у нас выделяются очень важные гормоны и нейромедиаторы, они перезагружают наш мозг. У нас как минимум появляется возможность придумывать, что еще такого потом можно сделать, чтобы заработать, например, – рассказала Наталья Терещенко.

Сексолог Наталья Терещенко: «Сейчас отличное время для экспериментов!» 00:00 00:00

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