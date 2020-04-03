Зараженная коронавирусом звезда сериала "Счастливы вместе" пожаловалась на отсутствие лечения

Актриса Янина Бугрова, знакомая зрителю по сериалам "Счастливы вместе", "След", "Светофор" и другим, вот уже неделю борется с коронавирусом. При этом за рубеж артистка не выезжала, последняя ее поездка (еще до введения карантина) состоялась по маршруту Москва-Сочи на машине с компанией друзей. Несколько дней приятели провели на Красной поляне, а потом одн за другим почувствовали недомогание.

- Возможно, мы заразились еще по дороге в Сочи, - рассказала Янина kp.ru. - Покупая продукты в магазине, мы столкнулись с ребятами, которые только-только вернулись из Германии. Они смеялись, шутили о вирусе, выглядели здоровыми. Но через несколько дней инкубационного периода в нашей компании стало плохо парню, потом девушке. А по дороге в Москву и я поняла, что заболела.

Вернувшись в столицу в субботу 28 марта, попасть в свою квартиру на улице Широкая актриса не смогла: бдительная мама ее просто-напросто не пустила.

- Мама на самом деле молодец. Она сейчас сидит с моим четырехлетним сынишкой и поэтому, чтобы избежать беды, поставила мне условие: домой зайдешь, только если тест на "корону" будет отрицательный, - продолжает Бугрова. - Из окна мама скинула мне ключи от своей квартиры на улице Яблочкова, где я и нахожусь с субботы.

На следующий день Янина вызвала "скорую" и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным:

- А еще через двое суток мне поступил звонок с Широкой - врач "Скорой" ругалась, что меня нет дома и грозила сообщить в полицию. Видимо, после подтверждения у меня коронавируса их автоматически направили по месту моей прописки. Я пыталась объяснить, что я вынужденно нахожусь в другом месте и не могу его покидать, но меня просто не слушали. После этого на Широкую пришел полицейский, мама все ему разъяснила, и тогда уже ко мне на Яблочкова наведался участковый. Все вроде уладили.

Однако, сейчас актрису больше волнует другое: врачи "Скорой" не назначили ей лечения - мол, не их компетенция. Пообещали, что к Янине приедет спецбригада, но эти медики до зараженной пациентки до сих пор не добрались.

- Состояние все хуже, мучает боль в горле и сильный кашель, но при этом я не выпила ни одной таблетки - я ведь не могу заниматься самолечением, а лекарства мне никто не назначал. Боюсь, что при таком раскладе все закончится пневмонией, - переживает звезда сериалов и повторяет, что очень ждет визита врачей, сидя взаперти в квартире матери.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Комсомольская правда" направила запрос в столичный Департамент здравоохранения, чтобы выяснить, правда ли все, что рассказала Янина. С ответом вас обязательно ознакомим.