Год системе VAR в России: Видеоповторы убьют футбол или спасут

3 апреля 2019-го стало историческим днём для российского футбола. В первых полуфинальных матчах Кубка страны «Урал» - «Арсенал» и «Локомотив» - «Ростов» использовалась система VAR (Video assistant referee — cистема видеопомощи арбитрам) – впервые в истории внутренних турниров страны. С того дня прошёл всего лишь год, но система видеопомощи арбитрам стала неотъемлемой и, пожалуй, самой противоречивой и обсуждаемой частью российской Премьер-Лиги и Кубка России.

В первый день рождения VAR мы поговорили с главой проекта по внедрению системы в России Леонидом Калошиным. О запуске технологии в отечественные турниры, подготовке судей, некоторых проблемах и, конечно же, коронавирусе.

1. Как закалялся VAR?

- Для большинства футбольной аудитории VAR уже стал обыденностью, а прошёл всего лишь год. Было проведено 70 матчей в российских соревнованиях и глобально никаких минусов этот опыт не принёс российскому футболу, только положительные аспекты, - сказал Калошин. - Использование VAR во всех матчах тура РПЛ это то, что происходит во всех ведущих европейских Лигах, и в этом компоненте сейчас мы с ними наравне. В первой части этого сезона было 34 VAR матча. Причем всё по нарастающей: первый тур - ни одного, в 19-м было уже три, в 20-м - все восемь. Во второй части сезона все матчи трёх туров, плюс перенесенная встреча «Сочи» - «Оренбург», плюс два кубковых противостояния прошли с использованием VAR.

2. С чего все началось?

Сам процесс зародился ещё в середине 2017-го года по инициативе РФС. Первая моя стажировка в качестве VAR инструктора была на Кубке Конфедераций FIFA. За десять дней до старта турнира в Санкт-Петербурге началась подготовка арбитров и видеоассистентов.

Централизованная подготовка арбитров началась с декабря 2018-го года, а к 3-му апреля необходимое количество судей и видеоассистентов уже было готово. Запуск VAR - это огромнейший пазл. Чтобы его собрать, необходимы все компоненты на своих местах. Это кропотливый труд многих людей и организаций. То, что нам удалось сделать в плане качества работы за 2019 год - это огромный успех. В IFAB сказали, что немногим странам удалось на таком хорошем уровне стартовать.

Был опыт других стран и FIFA, но нельзя его скопировать полностью прямо со всех и перенести на нашу «почву».

3. Подготовка арбитров к работе с VAR:

- К декабрю 2018-го в России был один лицензированный IFAB судья (Сергей Карасёв получил этот статус при подготовке к Кубку мира FIFA), и не было ни одного видеоассистента. До этого был только индивидуальный график подготовки для арбитров. А с декабря 2018-го стартовал централизованный комплекс подготовки. Стали проводить теоретические занятия в больших группах, на VAR-тренажёре, практические сессии с игроками, которые моделировали различные ситуации на поле, короткие VAR-матчи (2 тайма по 15-20 минут каждый), полноценные матчи не соревновательного уровня (2 тайма по 40-45 минут каждый). И к началу апреля 2019-го года уже было девять рефери, пять VAR и шесть AVAR, лицензированных IFAB. Это первая группа. И их с лихвой хватило для того, чтобы успешно выполнить поставленную на тот сезон задачу - провести девять официальных игр с использованием VAR. Большая часть ребят, которые впоследствии сформировали вторую группу, тоже начинали подготовку с декабря 2018-го года, но по различным причинам не успели пройти все этапы к апрелю 2019-го. Да в принципе тогда людей было много, и на девять матчей столько не требовалось. А сейчас практически все из них в обойме: 16 рефери, 15 VAR, 31 AVAR c допуском от IFAB.

4. Как готовят арбитров?

В межигровые циклы в ходе сезоне требуется работа на VAR-тренажёре и практические занятия. Перед каждой игрой всегда проходит инструктаж с видеоассистентами. Естественно, после окончания игры есть краткий дебрифинг. По горячим следам долго о чём-то разговаривать нет смысла, анализ предыдущих игр входит в инструктаж перед следующими играми. Когда был децентрализованный метод работы, инструктаж проходил перед выездом из гостиницы на стадион. Сейчас уже в VAR-центре перед началом каждого игрового дня. Стараюсь, чтобы он умещался в 60 минут.

5. VAR – это дорого?

Это дорогостоящий продукт, в нём много составляющих. Существуют человеческие ресурсы и технологические компоненты. Replay-операторы, и люди, которые помогают в различных аспектах в текущем функционировании проекта VAR, подготовке к семинарам и турам. Есть люди, отвечающие на стадионах за зону, где ставится основной монитор, резервный монитор, происходит настройка коммуникационной системы арбитров. Что касается именно технологической части проекта, то это в основном расходы клубов и Лиги, если говорим о матчах РПЛ. Остальное - на плечах национальной ассоциации. И большую поддержку проекта мы чувствуем со стороны руководства российского футбола. Президент РФС Александр Дюков и Генеральный секретарь РФС Александр Алаев принимают активное участие в реализации проекта VAR.

6. Как работать комментаторам?

Много разговоров о том, что необходимо проводить обучение для журналистов и команд. В феврале я проводил семинар для СМИ по работе VAR, а в марте - семинар для ТВ комментаторов. Времени для проведения разъяснительных бесед с использованием видео материалов не так много, ведь это не основной род деятельности проекта VAR. Но возможность встретиться с журналистами и командами есть всегда. Конечно, в первую очередь - от них должна исходить реальная инициатива по организации такого рода мероприятий, а не от нас. Второй раз был семинар для комментаторов именно по работе VAR, и отрадно, что их количество по сравнению с нашей первой встречей увеличилось раза в два, но все равно максимум было три четверти от общего числа.

7. Трата времени и технические сбои

Нельзя за короткий срок добиться, чтобы всё было практически идеально. Для проверки решения судьи, необходимо, во-первых, само решение, коммуникация с рефери, просмотр видеоассистентами различных ракурсов, осознание ими того, является ли решение судьи явной и очевидной ошибкой, потом перемещение самого рефери к монитору около футбольного поля, пересмотр им игровой ситуации и т.д. Хочется, чтобы было побыстрее или правильно? Выбор однозначно делается в пользу качества. Есть несколько базовых принципов, я бы выделил три: вмешательство видеоассистентов возможно только, если речь идёт о явных и очевидных ошибках, второе - минимальное вмешательство для достижения максимальной выгоды для футбола, третье - точность важнее быстроты. И хотел бы напомнить, что любое затраченное на VAR проверку и пересмотр время в обязательном порядке компенсируется в конце тайма.

Эпизод, когда судья прибежал к экрану и какое-то время смотрел на эмблему РФС, а не на сам эпизод (матч 21-го тура «Рубин» - «Крылья Советов») - вопрос технический. В каждом матче есть резервный монитор, и получилось так, что сигнал основного монитора отображался на резервном и наоборот. Перед началом каждый игры оператор системы VAR совместно с оператором RRA (зоны просмотра) проверяют работоспособность мониторов. Примерно за полтора часа до начала этой игры всё было проверено, оба монитора работали корректно. В период после проверки и до стартового свистка «маршрут» доставки сигналов между VAR- центром и зоной RRA был изменён. Основной и резервные мониторы получают два разных сигнала для обеспечения отказоустойчивости. Визуально в штатном режиме они не отличаются между собой - оба отображают логотип РФС. Есть предположение, что системный интегратор, доставляющий сигналы, предполагал, что они оба идентичны и неосознанно поменял их между собой.

8. Судьи на карантине:

- Для видеоассистентов практическая подготовка в межигровом цикле в процентном соотношении несколько больше, чем у арбитров в поле, ведь им не надо так сильно подводить себя в физическом плане к конкретному матчу. Сейчас в связи с текущей эпидемиологической ситуацией я не могу проводить с ними практические занятия на футбольном поле и полноценный VAR-тренажёр. Но есть определённые задумки, что можно попытаться сделать в плане моделирования VAR навыков, плюс видеоклипы вкупе с теорией - тоже в обязательном порядке будут рассылаться в апреле-мае. Ожидается, что в самое ближайшее время заработает в «боевом» режиме образовательный портал РФС, где можно проводить, в том числе, и тестирование. Очевидно, что серьёзный простой в практической деятельности всё равно, к сожалению, окажет определённое влияние в худшую сторону и на видеоассистентов в том числе. Но сделаем все возможное, чтобы минимизировать этот эффект к моменту возобновления сезона.

Не забывайте, что крайне важной задачей является подготовка следующей группы судей и VAR. Здесь сейчас тоже есть сложности, так как в текущей ситуации нет никаких шансов организовать этап практической работы на товарищеских коротких и длинных матчах для третьей группы арбитров. А без успешного завершения всего цикла обучения невозможно получить лицензию IFAB.

Что касается возможного уплотнения графика российского чемпионата после паузы, то для современного арбитра две игры в неделю не является непреодолимой проблемой. Арбитры, как и футболисты, больше любят работать непосредственно на официальных матчах, чем тренироваться на поле или в зале.