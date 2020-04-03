2020-04-03T16:44:27+03:00
Звезды

Человек-паук во время изоляции запустил необычный челлендж

Актёр Том Холланд попытался надеть футболку, стоя на руках
Ирина КОСТЕРИНА
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Том Холланд, который известен ролью человека-паука, запустил необычный челленджТом Холланд, который известен ролью человека-паука, запустил необычный челленджФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Голливудские актёры, который из-за пандемии коронавируса остались без съёмок, развлекают себя, как могут. К примеру, Том Холланд, который известен ролью человека-паука, запустил необычный челлендж. «Паучок», видимо, вдохновившись трюками своего героя, попытался надеть футболку, стоя на руках. Весь процесс был снят на видео и выложен в соцсети. В конце концов Холланду удалось справиться с поставленной задачей. На это потребовалось около минуты.

Том Холланд запустил флешмоб на самоизоляции.

Человек-паук решил передать эстафету своим коллегам – актёрам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу. Джилленхол с поставленной задачей справился достаточно быстро, а вот Дэдпул отказался участвовать в челлендже.

Реакция Райана Рейнольдса на челлендж.

Блогеры подхватили флешмоб Холланда.

Кстати, челлендж Холланда уже подхватили блогеры.

Напомним, что ранее звезды запустили флешмоб против коронавируса, во время которого они мыли руки. К нему присоединились Хью Джекман и Арнольд Шварценеггер. А началось всё с Глории Гейнор, легендарной американской диско-звезды, чей главный хит звучит сейчас более чем актуально - I Will Survive, то есть "Я смогу это пережить".

ИСТОЧНИК KP.RU

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