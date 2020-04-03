Человек-паук во время изоляции запустил необычный челлендж

Голливудские актёры, который из-за пандемии коронавируса остались без съёмок, развлекают себя, как могут. К примеру, Том Холланд, который известен ролью человека-паука, запустил необычный челлендж. «Паучок», видимо, вдохновившись трюками своего героя, попытался надеть футболку, стоя на руках. Весь процесс был снят на видео и выложен в соцсети. В конце концов Холланду удалось справиться с поставленной задачей. На это потребовалось около минуты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770713" frameborder="0"></iframe> Том Холланд запустил флешмоб на самоизоляции.

Человек-паук решил передать эстафету своим коллегам – актёрам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу. Джилленхол с поставленной задачей справился достаточно быстро, а вот Дэдпул отказался участвовать в челлендже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770716" frameborder="0"></iframe> Реакция Райана Рейнольдса на челлендж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770719" frameborder="0"></iframe> Блогеры подхватили флешмоб Холланда.

Кстати, челлендж Холланда уже подхватили блогеры.

Напомним, что ранее звезды запустили флешмоб против коронавируса, во время которого они мыли руки. К нему присоединились Хью Джекман и Арнольд Шварценеггер. А началось всё с Глории Гейнор, легендарной американской диско-звезды, чей главный хит звучит сейчас более чем актуально - I Will Survive, то есть "Я смогу это пережить".