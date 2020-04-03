В интернете появились объявления о продаже миллионных партий медицинских масок из Росрезерва

Масок в стране катастрофически не хватает — это факт. Сейчас даже в больницах медики вынуждены сами шить себе из марли и широких бинтов эти нехитрые средства защиты. А о том, чтобы каждый смертный мог просто так зайти в аптеку и купить самую немудрящую маску для душевного спокойствия, об этом уже и речи нет.

Крупные дистрибьюторские центры давно прекратили их отгрузку в аптечные сети, сконцентрировавшись на больницах и поликлиниках, ну и тех заказчиках, которые постоянно контактируют с населением — торговых сетях, патрульных полицейских и росгвардейцах…

Зато в интернете раздолье: предложений о поставках масок — пруд пруди. И самое интересное — торговцы прикрываются названиями авторитетных ведомств. Например, в Инстаграме можно найти страничку под названием rosreserv. Чего там только нет! «Военная техника с консервации», «товары с хранения» - заманчиво… Но «блюдо дня» — медицинские маски. Партии от ста тысяч штук. И вот суперпредложение — 10 млн масок по 34 рубля! Только за наличные.

«НЕ УВИДИТЕ ТОВАР, ПОКА НЕ ОТДАДИТЕ ДЕНЬГИ»

Звоню по указанному номеру.

- Это Андрей? - такое имя было указано в объявлении.

- Нет, Замир, - вежливо ответил собеседник. Кстати, это имя в переводе с дагестанского означает «совесть».

- Я по объявлению звоню, по поводу масок. За наличный расчет?

- Да, ту партию, что за 34, мы их уже распродали. Но есть полтора миллиона в Москве по 38 рублей. Срочно сделайте видео денег — с датой и временем. И можете забирать сегодня.

- Что это за маски хоть?

- Это аптечные, с аптечных, короче, забираем, - замялся Замир. Ничего себе! Вот почему в аптеках их не найти!

- А производитель?

- Спецмедзащита, питерские (в Санкт-Петербурге, действительно, есть ООО с таким названием и они действительно продают в том числи и маски)...

- Мне откуда товар забирать?

- Я вам скажу место. Видео денег сделайте мне.

- А по безналу можно?

- Можно. Но вы не увидите масок, пока полностью не оплатите.

- Вы реально к Росрезерву имеете отношение?

- Да, мы работаем в Росрезерве, а что?

- В федеральном или каком, питерском?

- Слушайте, вы по маскам звоните? Мне некогда уже, - тут Замир начал заметно нервничать и отключил связь.

РОСРЕЗЕРВ: ЗАПАСЫ МАСОК НЕ ОТКРЫВАЛИ, К ОБЪЯВЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕМ

По правде говоря, не поверил я, что сотрудники уважаемой организации, окутанной законами о государственной тайне (знаю: делал интервью, каждое слово с боем добывал) вот так открыто торгуют в сети. Поставляют не тем, кому действительно это нужно, где врачи заражаются и ложатся на больничные койки рядом со своими пациентами. А так — как в американском кино: «только бизнес и ничего личного».

Послал официальный запрос. Ответ пришел оперативно:

«Отгрузку медицинских масок Росрезерв не проводит и не проводил. Все сообщения о продаже масок из государственного материального резерва не соответствуют действительности.

В настоящее время Росрезерв взаимодействует с федеральными органами власти и региональными администрациями по вопросам поставок в медицинские учреждения медицинского оборудования, находящегося на хранении в государственном материальном резерве.

Официальная информация о работе Росрезерва публикуется только на сайте Росрезерва и на официальной странице Росрезерва в соцсети Facebook. К указанной странице в сети Instagram Росрезерв, его территориальные органы и подведомственные организации никакого отношения не имеют.»

РОСРЕЗЕРВ НАЧАЛ ПОСТАВКУ В РЕГИОНЫ АППАРАТОВ ИВЛ

Из сообщения Росрезерва следует не только то, что запасы масок еще не открывали. Но и то, что в регионы уже начинаются поставки медицинского оборудования. О поставках аппаратов для искусственной вентиляции легких уже сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Как следует из ответа Росрезерва, оборудование будут поставлять и в другие регионы.

- Аппараты ИВЛ пришлись бы очень кстати, - сказала «КП» директор Фонда «Дом с маяком» (в него входит детский хоспис на 700 мест) — Во время эпидемии коронавируса они подорожали в 3 раза. Если месяца 2 назад можно было купить за 300 тысяч рублей, то сейчас — 800-900 тысяч. Поставщики накрутили цены, это просто спекуляция…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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