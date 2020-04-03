Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом. Анфиса - первенец актера и Оксаны Арбузовой. Девушке 24 года.

В настоящее время Анфиса Охлобысина находится дома. Она не входит в группу риска, поэтому ее не стали госпитализировать, пишут "Известия". Девушка - первенец Ивана Охлобыстина. Домашние называют ее "железной леди". Девушка окончила факультет маркетинга в МГУ.

psykero1477 Иван Охлобыстин с дочкой Анфисой

Иван Охлобыстин 25 лет женат на актрисе Оксане Арбузовой. Она была невероятно красива. А прославилась будучи 16-летней школьницей. В один день. После выхода на экраны фильма "Авария - дочь мента" в 1989 году о ней говорила вся страна. Картина стал визитной карточкой юной актрисы.

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В 90-е Арбузова много снималась. К 1995 году за ее плечами были главные роли в 14 кинофильмах. На карьере был поставлен крест после рождения детей. "Моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я ей все равно не верю и ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки, хоть на съемки, хоть куда", - признавался Охлобыстин.

У пары шестеро наследников: два сына и четыре дочери: Анфиса (8 августа 1996 года), Евдокия (2 ноября 1997 года), Варвара (9 марта 1999 года), Василий (5 марта 2001 года), Иоанна (17 августа 2002 года) и Савва (22 марта 2006 года).

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В семье мог бы расти и седьмой ребенок. Но он умер в утробе матери на втором месяце развития: "Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны - она очень переживала".