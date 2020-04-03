Продажи алкоголя в нерабочую неделю скакнули сразу на 18%

В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКУПАЛИСЬ АКТИВНЕЕ

На фоне ограничительных мер и борьбы с коронавирусом горячительные напитки стали пользоваться большей популярностью. В нерабочие дни с 30 марта по 2 апреля число покупок в российских алкогольных магазинах выросло на 18% по сравнению с началом месяца (2-5 марта), подсчитали в ИТ-компании «Эвотор».

В Москве и Санкт Петербурге алкоголем закупались больше, чем в среднем по стране. Продажи в столицах выросли на четверть. Но при этом пива в Первопрестольной стали брать меньше на 15%, а в городе на Неве - на 6%. А вот в других регионах страны спрос на пенный напиток немного увеличился (+5%). Больше всего покупать пива стали в Мордовии, Курской и Нижегородской областях, Удмуртии.

В АВСТРАЛИИ ПРОДАЮТ НЕ БОЛЬШЕ ЯЩИКА ВИНА В ОДНИ РУКИ

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что эту статистику нельзя оценивать однобоко и негативно. Для начала он предлагает сравнить с тем, что сейчас происходит в западных странах.

- В США в марте продано в два раза больше алкоголя, чем обычно, - приводит пример эксперт. - Во Франции, Италии, Германии, Испании в те же два раза больше продано вина. А в Австралии из-за ажиотажного спроса вообще ввели ограничение - больше ящика вина (10 бутылок) в одни руки не продают. Во всем мире с европейской культурой растет продажа алкоголя в период вирусного кризиса.

БУДУТ «ЗАЛИВАТЬ» КРИЗИС ПИВОМ

Вадим Дробиз подчеркивает, что в России в любой социально-экономический кризис возрастает потребление алкоголя примерно на 10-15%. Как правило, растет потребление крепкого алкоголя, как и в Северной Европе. Падает потребление вина, винодельческой продукции, пива.

Руководитель ЦИФРРА назвал пять причин повышения спроса на алкоголь:

1. Как и большая часть населения европейских стран, россияне считают выпивку антидепрессантом. Правильно или нет, но у людей есть свой личный опыт;

2. Люди начали пользоваться водкой как антисептиком в условиях дефицита и дороговизны санитайзеров. К примеру, обрабатывают руки перед выходом на улицу и после возвращения в дом, а также смачивают в водке маски;

3. Создание запаса этой продукции в условиях неопределенности. Предыдущую неделю народ алкоголь не покупал, все были одержимы гречкой;

4. Спрос спровоцировали объявления о подорожании алкоголя. Российский алкоголь однозначно подорожает из-за того, что закончились запасы со старой ставкой акциза. По импорту ситуация хуже — он очень серьезно возрастет в цене, потому что обвалился рубль;

5. Угроза «сухих законов» в регионах, ряд которых уже ограничил продажу спиртного. Запугивание приведет к тому, что за один день с полок могут смести весь алкоголь. О многом говорит пример Камчатки, где за день перед нерабочей неделей скупили все самогонные аппараты, которые были в наличии.

Эксперт назвал еще одну не очевидную причину:

- В голове у старшего поколения сидит идея, что алкоголь — валюта на все случаи жизни, - добавил Дробиз. - И алкоголем затариваются, потому что неизвестно что будет и с экономикой, и со всем остальным. На алкоголь можно будет что-то выменять в условиях товарообмена.

АЛКОГОЛЬ СДЕРЖИВАЕТ ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

Производители же пока серьезного роста продаж алкогольных напитков не фиксируют, предлагая дождаться отчета Росалкогольрегулирования и ритейлеров. Однако ситуация с ограничением продажи выпивки в регионах (полный запрет, например, ввели в Забайкалье) представителей отрасли беспокоит. И не только из-за возможных проблем для самого бизнеса.

- Мы категорически против введения новых дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции в регионах, - считает Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes. - Не говоря о негативном влиянии на предпринимательскую активность, это может существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений ими. Серый рынок, безусловно, воспользуется ситуацией.

По словам Дурдыева, дополнительные ограничения могут привести к сокращению или даже полной остановке алкогольных производств, что неизбежно повлечет за собой рост безработицы в регионах.

- Само наличие алкоголя в торговой точке является одним из факторов, сдерживающих рост цен на социально значимые товары, - подчеркнул он. - Это особенно важно сейчас, когда платежеспособность населения снизилась из-за вынужденного карантина и приостановки некоторых видов деятельности.